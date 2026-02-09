高市挑戰來了！傳日本投資計畫推拖拉 川普深感不滿

日本經濟新聞報導，傳美國總統川普對於日本延宕5500億美元投資案，深感不滿。

日本經濟新聞今（9）日報導，美國總統川普，雖然表面上力挺美日同盟，但私底下對於日本對美國的5500億美元投資進度緩慢，深感不滿，而且更希望高市早苗能夠給美國「相應的回報」。（葉柏毅報導）

日本自民黨這次在眾議院改選中，以超過三分之二的壓倒性多數，贏得這次大選。美國總統川普雖然發文祝賀日本首相高市早苗，而且高市早苗也說，她非常感謝川普的支持，但日經新聞的報導則從消息人士的話報導，川普對於日方在5500億投資美國問題上，進度延宕，深感不滿。

報導說，美日正協調以天然氣發電等3項計畫，作為日本對美投資的首案。不過，負責談判的美國商務部長盧特尼克先前向川普回報，此案原訂2025年底敲定，卻一再延宕，到這個月仍然沒有定案。

日經提到，川普對日本的不信任感日益加深，認為「日本刻意拖延談判」。川普政府內部甚至懷疑，日本是否要拖到美國最高法院針對關稅裁決出爐，一旦對等關稅問題被判違憲，日本是否可藉此推翻5500億美元投資計畫？

日經報導同時也提到，其實日本方面認為，賣川普面子才是上上之策。不過日美首份投資協議的總成本，預計將超過6兆日元，制定方案需要時間。