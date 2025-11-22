高市挺台惹怒中國！早稻田教授揭「唯一解法」：若開戰日本必敗
國際中心／許智超報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。對此，曾在富士電視台「真的假的!?TV」節目擔任評論員的日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥認為，日本一旦與中國開戰「必敗無疑」，且停止對中貿易也會讓日本陷入嚴重困境，因此日本政府現在唯一的解決方法，就是以堅韌態度持續進行協商談判。
池田清彥21日晚間在X平台發文表示，「顯而易見的是，日本如果停止與中國貿易，將會陷入困境，然而一旦與中國爆發戰爭，日本必敗無疑」，因此他強調，必須思考如何避免這兩種情況發生。
池田清彥指出，中國與日本撕破臉也沒有任何好處，所以唯一的解決之道，就是「不擺高姿態、不卑躬屈膝，以堅韌態度持續進行談判協商」。
事實上，池田清彥早在16日就對高市早苗的表態提出質疑，「說些勇敢的話來博取網路右翼的掌聲喝采，沉醉於一時的興奮之中，其實一點好處都沒有，看起來高市完全不懂東亞地緣政治的平衡」，他稱兩岸關係應由雙方處理，「不只中國在生氣，連台灣都說很困擾，為什麼毫不相干的日本要插嘴？」他17日則呼籲，高市早苗若不儘速道歉，情況只會持續惡化，擔憂持續刺激中國可能導致貿易中斷，讓日本陷入危險困境。
此外，對於支持高市積極財政政策的民眾，池田清彥直言，「那些對高市拍手叫好的人，大多在自己生意做不下去的時候，仍會選擇支持高市，並把責任推給其他人，即使撐不下去，他們也會說是北京的錯，要求討討伐中國，戰爭就是這樣被傻瓜們推著開始的，而最先死的，往往也是那些傻瓜」。
