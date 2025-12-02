高市挺台掀中日緊張 紐時投書：日本讓世界正視台灣

（中央社東京2日綜合外電報導）紐時今天刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓的評論文章。文中指出，日本改變了世界必須如何看待台灣，日本首相高市早苗挺台言論戳破中國的大國自信表象。

辛格頓（Craig Singleton）在紐約時報（The New York Times）發表題為「日本改變了世界必須如何看待台灣」（Japan Has Changed How the World Must Think About Taiwan）的文章。

廣告 廣告

他寫道，高市早苗上月在東京告訴國會議員，若中國攻擊或封鎖台灣，將構成對日本的「存亡危機事態」。她一句簡單的話語就足以戳破中國的大國自信表象。

辛格頓表示，高市只是說出長期以來的共識，即涉及台灣的危機將威脅日本國家安全。而她此番言論是迄今最明確的公開訊號之一，顯示日本可能協防台灣，抵禦中國的潛在侵略。

他提及，北京當局的反應彷彿向高市宣戰，中國官媒形容她的言論如日本軍國主義復辟，合理化日本二戰時的侵略，中國駐大阪總領事薛劍更是在網路上發表形同「斬首」高市的威脅言論。

辛格頓指出，中國習慣性地對日本發難，因為對日本發動戰爭的過往懷著怨恨，包括當年的殘酷侵華與占領。然而這次的憤怒源自更危險的因素，中國日益擔心其核心目標之一-孤立台灣並迫其接受與中國統一-正面臨失敗風險。

他提到，中共長期以來假定，時間與壓力會慢慢迫使台灣屈服。如果中國國家主席習近平認為這項策略失敗，他可能會比原計畫較早採取更嚴厲的施壓手段。對區域安全而言，美日堅定立場及表明，若中國擴大對台施壓，將招致聯合回應，這點至關重要。

辛格頓指稱，中國多年來在外交及經濟方面逐步對台施壓，幾乎每天進行軍演和資訊戰。中國的目標明確，就是要讓台灣人民相信抵抗無效，唯有投降才能避免毀滅性衝突。

他寫道，高市的言論戳破了這套邏輯，因為日本境內有美軍基地，在應對中國侵略時將扮演關鍵角色，她的發言向北京發出警告，若對台灣施加更大壓力，很可能引發盟國聯合回應。

辛格頓表示，日本應堅守立場，美國應予以支持。若任何一方退縮，北京將認為施壓奏效。但若美日及其盟友表明，中國對台灣的持續脅迫將招致聯合反制，便能改變中國的盤算，使其明白進一步升高情勢恐引發超出掌控的衝突。

他指出，高市並非引發此種情況的原因，中國的長年脅迫才是問題根源。她的言論只是使長期隱含的事實浮上檯面，即如果北京繼續擴大對台施壓，其他民主國家必將被捲入，因為台灣的命運與它們的安全息息相關。（編譯：陳正健）1141202