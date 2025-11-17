高市挺台發言持續發酵！日外務省官員訪中協商 近半民眾支持高市

編譯張渝萍／綜合報導

針對日本首相高市早苗先前「台灣有事」發言，日本政府相關人士透露，外務省官員今（17日）將訪中國，隔日將與中國協商此事。另外，在這次挺台言論引起的風波中，高市內閣支持度不降反升。根據共同社15、16日做的電話輿論調查顯示，高市內閣支持率上升5.5%，來到69.9%；且48.8%民眾贊成「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，高過反對的44.2%。

日外務省官員將訪中，協商日相高市早苗「台灣有事」發言。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

外務省官員將訪中 協商高市「台灣有事」發言

共同社17日報導指，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日訪問中國，並於18日針對首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯，與中國進行協商。

報導指，日方打算再次說明，「首相答辯並未改變日本政府一貫立場，希望使事態得以平息」。

先前中國政府已召見日本駐華大使金杉憲治，要求撤回上述言論。此外還接連祭出反制措施，包括提醒中國公民近期避免前往日本，以及建議謹慎規劃赴日留學。

日前首相再批高市「輕率」

前首相、立憲民主黨黨魁野田佳彥16日再次針對高市的「台灣有事」發言批評，認為她「說得太過了，日中兩國關係變成非常嚴峻的局面。（高市的答辯）相當輕率」。他認為「作為自衛官最高指揮官的首相，絕不能輕率談到具體事項，這是不成文的規定。」

野田佳彥8日曾表示，他對高市答辯「深感震驚，感覺到她獨自貿然行動的危險性」，認為高市要格外注意發言。

共同社最新民調：近半數民眾支持高市發言

然而，針對高市內閣的表現，民調顯示支持度上升，且近半數民眾支持高市「台灣有事」發言。

共同社最新的民調指出，高市內閣的支持率為69.9%，較上次10月的調查上升5.5個百分點；不支持率為16.5%。

鑒於高市在國會答辯中稱「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，民調結果顯示「贊成」加上「傾向於贊成」總計占48.8%；表示「反對」的則占44.2%。

對於高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針，60.4%的人表示「贊成」，34.7%表示「反對」。而關於是否擔憂高市政府推進的外國人政策會助長排外主義，回答稱「一定程度上（擔憂）」和「擔憂」的受訪者總計39.7%，表示「不擔憂」和「不太擔憂」的占58.1%。

其他問題還包括，是否感覺到首相高市早苗有意解決「政治與金錢」問題，64.7%的受訪者表示「感覺不到」，「感覺到」的僅27.6%。對於政府就各地因熊造成損失而進行的應對，認為採取措施「很慢」加上「比較慢」總計占比65.0%。

