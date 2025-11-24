高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」
高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」
即時中心／温芸萱報導
日本首相高市早苗因日前「台灣有事」發言，引發中國強烈反彈。北京不但讓民眾暫緩赴日旅遊，更以經貿手段施壓。對此，美國哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦指出，中國真正意圖是讓日本走向「芬蘭化」，也就是逼迫日本對北京保持不觸怒的大國中立。溫斯坦認為高市無須退讓，美國更應明確挺日，以免中國藉施壓破壞「自民—維新」合作架構，進一步削弱日本在區域安全議題上的自主性。
日本首相高市早苗月初因「台灣有事即日本有事」的說法，引起北京強烈不滿。中國接連祭出手段，包括勸阻民眾暫停赴日旅遊、喊停部分日本水產品進口，試圖以經濟手段施壓日本。
據《時事通訊社》報導，針對此一情勢，美國智庫學者溫斯坦指出，北京的真正企圖是希望讓日本走向「芬蘭化」，也就是形成不敢觸及大國利益、被迫維持中立的局面。所以他認為，高市早苗無須因外部壓力調整立場。
溫斯坦分析，高市提到台海若出現危機，日本極可能面臨「存亡危機事態」的威脅，這並非挑釁，而是基於安全現實的描述。他表示，歷來日本歷任首相常以模糊方式談及相關議題，但高市選擇清楚表態，代表她認為不能再用過去的迴避方式面對區域風險。
而中方之所以反應激烈，與日本政治版圖變動不無關係。溫斯坦表示，過去中國與自民黨、公明黨長期合作，使中國得以影響日本的國安與修憲議題。然而如今高市執政後改由自民黨與日本維新會共組政府，讓北京過去能介入的政治縫隙大幅縮小。
他認為，中國此時利用旅遊與貿易手段向日本施壓，意在削弱「自民—維新」的執政模式，並向日本社會暗示「支持台灣將付出代價」，從而將日本「芬蘭化」，使其無法採取行動。溫斯坦警告，若日本因而退讓，將讓中國在東亞安全議題上更具主導力，反而讓日本陷入更不利的戰略位置。
外界關注高市是否可能因壓力道歉或修正說法。對此，溫斯坦表示，退讓對日本毫無助益，因為問題本質在於國家安全方向，不是語言技巧的調整。他認為，日本面對複雜局勢雖然壓力沉重，但越是如此越不能向外力低頭。
他並呼籲，美國應更積極向日本釋出支持訊號，包括由國會議員率先表態，之後再由美國政府公開展現態度，才能讓盟友在亞太維持足夠信心。
原文出處：快新聞／高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」
