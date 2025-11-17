高市挺台言論惹惱中國 日中共同民調、東京北京論壇雙雙「延期」

日本首相高市早苗10月30日抵達南韓參加APEC峰會。路透社



中國北京當局對於日本首相高市早苗針對台灣的動作與發言，持續怒不可遏。一項已經因為高市早苗在APEC親切會見台灣代表而遭到延後的日中年度共同民意調查，週一（17日）又被宣布延後，遙遙無期。這是該調查進行21年來首度遭延期再延期。

而且，該共同民調的日本主辦方日本言論NPO也在週一表示，原定22日至24日在北京舉行的「東京-北京論壇」，中國方面通知，由於受到高市早苗言論的影響將延期，也不知何時續辦。

該項「日中共同民意調查」（日中共同世論調査）原定11月4日的公布時間已經延期後。日方執行單位日本言論NPO表示，中方於16日再提出延期請求，理由是「考量到目前日中關係的形勢」。新的發布日期目前仍在「協商中」。

上次，中方的託辭是「因公務需要，相關負責人不在」，這次則明顯傳達對日本的極度不滿。上次的延期還有考慮17日發布的新時間表，這次完全沒有預計何時能發表。

週一下午，中國外交部發言人毛寧被問到這項民調又延後的問題時，她說：「關於你提到的聯合輿論調查，我想說的是，近日日本首相高市早苗發表的涉台挑釁言論，嚴重破壞了中日關系的政治基礎，惡化了兩國的民意氛圍。」

毛寧抨擊，這項調查結果的「環境和條件已經發生了重大變化，需要重新考慮相關結果的現實性和發布時機，相關責任完全在於日方領導人的錯誤言論」。

對於同樣由日本言論NPO主辦的東京-北京論壇延期，毛寧較為收斂地說：「關於北京-東京論壇，我想這是主辦方協商之後做出的決定。」

日中共同民意調查（日中共同世論調査）是從2005年開始發表，由中共中央直屬的中國外文出版發行事業局（對外稱中國國際傳播集團，China International Communications Group），與日本言論NPO共同執行，追蹤雙方人民對彼此國家的好感度與意見。

在此之前，即便日中關係出現多起波折，像是釣魚台問題掀起的中國全國性暴力反日示威等，該調查也從未因此延期發布。如果僵局持續對峙，已經進行20回、罕有能夠透露出部分中國民意的這項調查，可能今年的第21回就因此中斷。

