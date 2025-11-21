高市挺台論後中國郵輪擬避停日本 韓國觀光可能受益

（中央社首爾21日綜合外電報導）隨著日本與中國陷入外交爭端，根據消息人士與路透社看到的郵輪行程安排，中國郵輪營運商正試圖避免停靠日本港口，此舉預料將提高對韓國的觀光需求。

路透社報導，觀光與港口代理業者表示，日本首相高市早苗近日發言導致日中關係緊張，可能促使中國旅客轉向韓國。高市本月稍早在日本國會指出，如果中國犯台威脅到日本存亡，日方可能會採取軍事回應。

根據韓國濟州道政府網站發布的公告，航行日韓線的中國郵輪愛達．魔都號（Adora Magic City）已更改12月航程，避開原定停靠的福岡、佐世保、長崎等日本港口。

公告提到，這艘郵輪將在濟州停留31到57個小時，遠長於通常預定停留的9小時。

濟州道一名官員透露，愛達．魔都號郵輪業者請求更動行程，但未說明原因。

韓國港口代理業者Eastern Shipping執行長李永根（Lee Yong-gun，音譯）告訴路透社，其他中國郵輪公司也在洽談變更路線事宜，他預期韓國可能會因此受益。（編譯：洪培英）1141121