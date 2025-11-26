高市挺台「支持率衝破72％」！他曝日人「唯一不滿這事」

政治中心／于士宸報導

日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，日前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬言論，明確表態力挺台灣。此舉引發中國強烈不滿，中國外交部14日緊急呼籲民眾「暫勿前往日本」，並自18日起在黃海展開實彈射擊，甚至宣布「禁止日本水產品進口」，使得日中關係再度陷入緊張。不過，日本最新民調顯示，高市早苗的國內支持率不降反升，攀升至72％。對此，資深媒體人黃暐瀚分析指出，日本民眾雖普遍支持高市的對中立場，但仍有「一項施政」的民調顯示不滿意度高於滿意度。

日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品，雙方關係逐漸緊張。然而，資深媒體人黃暐瀚24日在臉書發文，以「高市民調，不降反升」為主軸，談論日人對高市的支持率。黃暐瀚表示，身為力挺日本的台灣人，喜歡日本、愛去旅遊、多吃日食、多買日貨，就堅定開心地去做就對了，不用理會也有些人的看法跟你不同；在民主國家，意見不同很正常，不需辯論，不用爭執，高喊「越是激情、越要冷靜」。接著黃暐瀚提到日媒《讀賣新聞》、《ＪＮＮ》、《共同社》統計高市的民調，共同顯示高市內閣支持度相當高，在歷經了中國政府的全面抵制，包括拒買、拒遊，海警巡邏、留學勸退等之後，今天兩份更新的民調出爐。根據《讀賣新聞》統計本月21日至23日所進行的民意調查顯示，高市內閣的支持率仍已達72％，比十月的滿意度更上升1%；而《每日新聞》統計本月22日至23日，高市內閣的支持率則有過半的65％，並有五成國民認為「台灣有事」談話沒問題。





黃暐瀚接著表示，由於《讀賣新聞》十月底也進行過民調，剛好可以比較中國全面施壓前後的差別，結果56%支持高市內閣對中國的態度，74%支持高市內閣的經濟政策，63%支持18歲以下孩童每人發日幣兩萬元，自民黨的支持度也高達 32%。至於不滿意的政策，結果顯示則是「物價過高」，有高達52%不滿、33%滿意，解散國會內閣改組的不支持度，從十月的49%提高到 56%。黃暐瀚做出總結，表示儘管中國全面施壓，高市內閣支持度卻不降反升，指出「內政經濟的議題」，更應該是高市內閣的隱憂；至於中日議題，國人（日本）則普遍支持政府對中國的強勢外交態度。





