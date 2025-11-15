生活中心／綜合報導

日本首相高市早苗，先前一番挺台言論，踩到中國敏感帶，中國外交部再次祭出老招，發通告，要中國民眾，暫勿前往日本。沒想到此舉卻引發最愛到日本玩的台灣遊客連聲叫好，旅行社業者更趁機宣傳，楓葉季觀光品質會變好，歡迎台灣旅客，都去日本賞楓。

中國外交部發通告，提醒公民，近期避免前往日本！理由落落長，還扯到日本治安不好，但其實重點，藏在後面。通稿寫下，日本領導人公然發表，涉台露骨挑釁言論。直指首相高市早苗，先前的這番言論。

廣告 廣告





"高市挺台"玻璃心碎? 中外交部籲國人暫勿赴日 台遊客叫好

中國外交部發通告，提醒公民，近期避免前往日本（圖／民視新聞）





日本首相高市早苗（11.07）：「要是台灣遭受武力攻擊，為應對（敵方）以戰艦，及其他手段封鎖海域，就可能構成武力行使的狀況。」

台灣有事、日本有事，踩到中國敏感神經。讓中國外交部大動作，祭出慣用的觀光制裁。

日籍旅客：「觀光客如果減少的話，會打擊到日本經濟。」

日籍旅客：「日本台灣的關係相當好，完全沒有聽過這件事情，日本的經濟可是外國觀光客在撐的。」

台籍旅客：「比較輕鬆一點，相對來講就比較不會那麼吵雜。」

訪日外籍旅客前三名，分別是韓國、中國跟台灣，少掉中國人，對日本國內觀光業，勢必造成一定程度的影響。不過台灣旅客，見獵心喜。消息一出，有人立刻發文說，支持這項政策應該改為永久，德政！有效降低觀光公害，吸引水準比較好的遊客，甚至有台灣旅客，說自己立刻訂了張飛往日本的機票。





"高市挺台"玻璃心碎? 中外交部籲國人暫勿赴日 台遊客叫好

台灣旅客，見獵心喜（圖／民視新聞）





國內旅行社總經理廖培沅：「在交通住宿餐食方面，當然會比較有充裕一點，中國人不去，那我們臺灣人應該可以去多一點，而且在這個剛好是，他們楓葉最好的時候，那去那邊我想這旅遊的品質，一定有幫助。」

台灣網友看準時機下單買機票，畢竟能到日本玩，還能不用遇上小粉紅，天底下哪有這麼好的事！

原文出處："高市挺台"玻璃心碎? 中外交部籲國人暫勿赴日 台遊客叫好

更多民視新聞報導

中國「公民避免赴日」＋軍事恫嚇 總統府：別再當國際麻煩製造者

中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪

與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣

