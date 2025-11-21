高市挺高市！綠委籲國航推日本旅遊折千元

▲邱議瑩等人呼籲，國籍航空能發送1000元機票折抵券，鼓勵國人赴日旅遊。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前稱「台灣有事，即日本有事」，引爆中日緊張，中國日前祭出旅遊禁令，並禁止日本水產進口。對此，民進黨高雄立委邱議瑩今（21）日邀集高雄立委許智傑、黃捷等人召開「高市挺高市」記者會，呼籲國籍航空能發送1000元機票折抵券，鼓勵國人赴日旅遊。

「高市挺高市！」邱議瑩上午與黨籍立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷召開記者會，以行動力挺高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼。

邱議瑩表示，中國針對日本高市早苗發動經濟制裁，要求中國人不得赴日旅遊，讓日本觀光受到影響，而過去日本的安倍首相喊出「台灣有事就是日本有事」，因此今天要向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。

邱議瑩向國籍航空喊話，中央普發一萬現金可以用來支持國人赴日旅遊，若能由國航發動1000塊折價券，結合觀光署跟日本官方接洽及合作，可以共同推動更多旅遊方案，這也能展現台灣人第一時間對日本伸出援手，擴大對日本的支持，讓台日友好繼續延續。

針對總統賴清德吃日本水產大力挺日，邱議瑩說，「這就跟當初台灣農產受到中國抵制時，安倍首相第一時間吃高雄鳳梨是一樣的道理」；她批評，製造爭端是中國、引起紛爭是中國、反應特別大動且不動就要用經濟制裁的是中國，絕對不是台灣跟日本。

許智傑則強調，日本朝野政黨都支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，呼籲國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習；李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

黃捷認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，所以台灣更不應該讓日本孤單，呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊；林楚茵也說，過去安倍首相吃台灣農產挺台灣，希望所以今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

