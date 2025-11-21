即時中心／林韋慈報導



日本首相高市早苗近日「台灣有事」言論，引發中國反彈，日本內部強調不會收回言論，使得以中國祭出旅遊禁令。民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，綠委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席力挺，強調中國以經濟制裁日本是製造威脅，而林楚茵批評國民黨替加害者說話，呼籲其回頭是岸，勿在國際情勢敏感時刻向中國示好。邱議瑩則號召台灣用行動支持日本觀光業，強調此刻正是展現台日情誼的時刻。

邱議瑩表示，中國禁旅令重創日本觀光，但「台灣有事日本有事」是安倍晉三的經典名言，如今日本因挺台遭攻擊，台灣更應展現友誼。她提到311地震時台日互助關係，呼籲國人赴日旅遊，建議國籍航空推出折扣，觀光署也應與日本合作促進觀光，以行動支持日本。許智傑則強調，高雄鳳山保安堂有全球唯一的安倍銅像，高市早苗也曾造訪。他以安倍挺台鳳梨、賴清德總統公開吃日本水產為例，強調台日情誼深厚。



林楚茵指出，日本媒體直接使用「台灣總統賴清德」稱呼，展現對台的堅定支持；反觀國民黨卻附和中國立場。她呼籲跨黨派共同支持日本，並指出面對動輒以經濟制裁威脅他國的中國，台日深化合作更顯必要。



李柏毅表示，高雄電影節曾遭中國封殺，如今日本挺台受制裁，處境相似。他提到2021年中國拒進口台灣鳳梨，是日本接手上萬噸展現支持，如今正是台灣回報的時候。許智傑補充，日本朝野政黨一致支持高市早苗的言論，呼籲國民黨效法，不要在國家尊嚴議題上向中國示好。



黃捷則說，高市早苗的支持對台灣十分重要，台灣不能讓日本孤單。她呼籲國人多吃日本水產、多到日本旅遊，以實際行動深化台日交流。她也強調台日經濟、城市外交合作潛力大，台灣應展現「吃人一口、還人一斗」的精神。



邱議瑩最後強調，台灣過去也曾遭中國農產品制裁，更能理解日本此刻壓力。她準備象徵平安的日本蘋果、橘子與柿子，象徵「台灣挺日本，高市挺高市」。她並提到美國已明確表示防衛日本，更凸顯台日安全緊密相連。

原文出處：快新聞／高市挺高市！綠委：台日安全緊密相連 籲藍「回頭是岸」

