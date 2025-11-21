高市挺高市！邱議瑩號召挺日本 喊話國籍航空推千元折價券

民進黨立委邱議瑩召開「高市挺高市」記者會，建議由國籍航空推出千元折價券挺日本。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日重申「台灣有事即日本有事」，引發中國以旅遊禁令祭出報復性經濟制裁，重創日本觀光產業。民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，綠委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席力挺，號召台灣用行動支持日本，強調此刻正是展現台日情誼的時刻。

邱議瑩指出，中國禁止國人赴日旅遊，使日本觀光業受到巨大衝擊。她強調，這句「台灣有事日本有事」是前首相安倍晉三的經典名言，如今日本因挺台遭到攻擊，台灣更應在關鍵時刻表達支持。她呼籲國人可將政府普發的一萬元現金用於赴日旅遊，並建議由國籍航空推出千元折價券，觀光署與日本官方合作推出更多旅遊方案，以實際行動展現「日本有事、台灣有事」。

廣告 廣告

許智傑表示，日本長期挺台，從賴清德總統公開吃日本水產，到高市早苗贈送的小物，都象徵雙方深厚情誼。他提到，高雄鳳山保安堂有全世界唯一的安倍銅像，高市早苗也在當選前造訪，台日互挺是既有基礎。

林楚茵則說，日本媒體連「台灣總統賴清德」四字都直接使用，展現對台最堅實的支持；反觀國民黨卻附和中國立場，不顧日本與台灣長年互相扶持。她呼籲台灣不分黨派應共同挺日本，並強調台日正是深化經貿與產業合作的最佳時機，尤其面對會動輒以經濟威脅的高風險國家，台灣更應分散風險、擴大合作。

李柏毅表示，高雄電影節過去也曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。他指出，2021年中國以介殼蟲為藉口禁止進口台灣鳳梨，日本卻接手上萬噸，展現務實的支持，如今正是台灣回報日本的時刻。

黃捷則認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，台灣不能讓日本孤單。她呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。她也強調，台日合作的深化，無論在經濟或城市外交上，都能共同抵禦中國動用經濟作為武器威脅的手段。

邱議瑩最後表示，台灣過去也曾遭到中國農產品制裁，因此更懂日本此刻的壓力。她準備象徵平安與吉祥的日本蘋果、橘子與柿子，象徵「台灣挺日本，高市挺高市」。她並提及美國已明確表示防衛日本的範圍涵蓋尖閣諸島（釣魚台），而尖閣位置鄰近台灣，戰略上更加突顯台日安全連動的重要性。

面對中國批評賴清德總統貼出日本水產照片是挑釁，邱議瑩回應，真正以經濟製裁製造威脅的是中國，台灣始終堅持和平。許智傑以安倍當年挺台灣鳳梨為例，強調賴總統挺日本是對等回應。而林楚茵批評國民黨替加害者說話，呼籲其回頭是岸，勿在國際情勢敏感時刻向中國示好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓榮泰：盼立院速審財劃法、才能阻止不法行為擴大發生

致敬安倍晉三！中國禁日水產品 賴清德行動力挺大啖北海道帆立貝