「高市挺高市」！高雄綠委力挺日本 邱議瑩喊推赴日旅遊千元折價券

記者楊士誼／台北報導

邱議瑩、許智傑、李柏毅、黃捷、林楚茵等立委舉辦「高市挺高市」記者會，聲援遭中國報復的日本。（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

中國因不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」，而實施旅遊禁令、祭出報復性經濟制裁。民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，邀請黨籍立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席，以行動力挺日本首相高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼，更喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光。

邱議瑩表示，中國針對日本發動經濟制裁，要求中國人不得赴日旅遊，讓日本觀光受到影響。過去日本的安倍首相喊出「台灣有事就是日本有事」，今天更要趁這個機會向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。她接著說，311大地震時，台灣在第一時間伸出最大的援助，當台灣人到日本旅遊，日本人知道是台灣遊客，都會給予許多感謝。她強調，「台日友好」的情誼應該要在這個時候再度展現，因此邀請到高雄的立委們，一起發動「高市挺高市」。

廣告 廣告

邱議瑩也藉此向國籍航空喊話，中央普發一萬現金可以支持國人赴日旅遊，如果可以由國航發動一千塊折價券，結合觀光署跟日本官方接洽及合作，可以共同推動更多旅遊方案。展現台灣人第一時間對日本伸出援手，擴大對日本的支持，讓台日友好繼續延續。

針對賴總統吃日本水產力挺日本，她也表示「這就跟當初台灣農產受到中國抵制時，安倍首相第一時間吃高雄鳳梨是一樣的道理。」她更批評「製造爭端是中國、引起紛爭是中國、反應特別大動且不動就要用經濟制裁的是中國，絕對不是台灣跟日本。」她重申台日都是和平愛好者，所以「日本有事就是台灣有事，兄弟姊妹情誼大家互相支援、幫忙互相關心。」

許智傑則強調，日本朝野政黨都支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，呼籲國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

黃捷認為，高市早苗首相對台灣的支持十分重要，所以台灣更不應該讓日本孤單，並呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。林楚茵也表示，過去安倍首相吃台灣農產挺台灣，希望所以今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

更多三立新聞網報導

賴清德吃壽司挺日本遭批作秀！綠委怒嗆國民黨：袖手旁觀還替加害者說話

台積退休大將帶2nm機密投靠英特爾？ 前董事回應了！

邱議瑩敬告柯志恩：只顧黨意、擴大南北不公，高雄人一定跟你算帳！

藍白惡修財劃法！民進黨南高屏11立委全到齊怒喊：南部人絕不是細漢

