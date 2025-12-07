高市掀開中日的壓力蓋？謝金河：台灣到底是誰的、能見度會愈來愈高

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



近期中國戰機殲15雷達鎖定日本的F15，這已是準戰爭的威嚇狀態，財訊傳媒董事長謝金河表示，中日兩國緊張形勢繼續升溫中，勢必牽動整個亞太戰略。這次高市掀開中日的壓力蓋，台灣也會捲入其中！這兩年聯合國的2758號決議案，從美國到歐洲，當年聯合國只排除蔣介石集團，沒有包括台灣。接下來，台灣到底是誰的？會再次成為國際焦點，台灣的能見度也會愈來愈升高！

謝金河指出，自從安倍晉三前首相喊出台灣有事，日本有事！大家都把焦點放在台灣身上。其實從這個口號喊出來後，他一直說日本有事，台灣未必有事！這個話怎麼解讀？先從台灣說起，兩岸沒有血海深仇，只有古寧頭打一仗，共軍敗了。

廣告 廣告

兩岸之間只有主權爭議，中共說台灣是中國不可分割一部份，台灣說台灣從1911年以來都是主權獨立的國家，台灣從來沒有一天滅亡。況且，台灣有一定比例的人是中共恊力者，不必大動干戈，透過內部分化就可以瓦解台灣。

反觀，中日有不共戴天的血海深仇，從1600前後的豐臣秀吉，到東北侵略，南京大屠殺，這個百年宿仇難解，更何況到今天為止，中國的電視每晚都在抗日，日本會比台灣安全？恐怕未必！這次日本硬起來，也是1945年以來，日本的一次重大轉變！

謝金河分析，高市首相這次發言觸動中國敏感神經，也把百餘年歷史串在一起！這其中，中國跳出來否定1951年舊金山和約，這個否認滋事體大！二戰日本因為兩顆原子彈宣布無條件投降，台澎及琉球都由美國託管，1945年蔣介石派陳儀來接收台灣，在派令上，蔣介石寫的是託管。那時候美國也曾諮詢蔣介石要不要連琉球一起？蔣介石自顧不暇未接受。到了1951年舊金山和約，日本正式放棄台灣及澎湖主權，到1971年美國再把琉球及釣魚島還給日本。

冲繩戰役發生在1945年4，5月，這是日本最後的一搏，美軍陣亡上萬人，日軍及民眾死亡近廿萬。最近中國回頭炒作琉球地位未定，也等於再度凸顯台灣的地位未定。如果中國不承認舊金山和約，這等於台澎地位退回1895年的馬關條約，這個條約現在大家到下關的春帆樓仍保留著。李鴻章代表大清帝國永遠放棄台灣及澎湖主權。

台灣人要尋根，一定要回頭把1895到1945年的歷史重新復習一下，這是台灣人的根。在林森公園仍然聳立日本第七任總督明石元二郎的鳥居，1918年明石染上西班牙流感，回到福岡治病，他在日本去逝，仍然回葬台灣，現在的林森公園以前是三板橋，國民政府來了，這裡變眷村。

謝金河認為，這次高市掀開中日的壓力蓋，台灣也會捲入其中！這兩年聯合國的2758號決議案，從美國到歐洲，當年聯合國只排除蔣介石集團，沒有包括台灣。接下來，台灣到底是誰的？會再次成為國際焦點，台灣的能見度也會愈來愈升高！

這次中國的增壓很像1936年柏林奧運，希特勒限制猶太人參賽，各國息事寧人，選擇妥協，到了英國首相張伯倫，終於鼓動希特勒出兵捷克，波蘭！這次世界有兩個軍國主義國家，這也是世界不安之源！

更多太報報導

FED降息無懸念台積電ADR先走揚 台股做夢行情啟動挑戰收復兩萬八大關

降息預期美股先走揚！ 台股12月首周三大法人全在買方、做夢行情啟動

0050成分股換血！ 南亞科貿聯健策4檔入列了