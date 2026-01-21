高市推出新春小物 超人力霸王陪你過新年

高雄市政府今年推出多項新春小物，其中最特殊的就是向鏟子超人致敬的超人力霸王小提燈，展現不畏困難，在需要時候都能挺身而出的超人精神。

迎接馬年到來，高雄市推出多款限定新春小物，包括眾所期待的「超人力霸王」小提燈，市長陳其邁表示提燈的發想在於去年花蓮光復鄉堰塞湖事件後，見到很多超人挺身而出，深受感動。陳其邁說，超人精神就是能夠捍衛正義、不畏困難，在需要的時候挺身而出。

傳統春聯由書法家蔡典成題字，他表示，《躍馬迎福》強調攜手躍進的新春氣象；《駿騰迎祥》象徵突破進取的動能與城市躍升願景；《馬雄好》斗方春聯以馬年生肖搭配在地元素，融入吉祥物「高雄熊」，巧妙展現一語雙關「馬上好」的寓意；新春賀卡由青年設計師林士揚操刀，結合童真歡樂的木馬、富貴圓滿的牡丹及高雄著名地標，共同迎向「馬上成真」的美好願景。

廣告 廣告

高雄市政府表示，「超人力霸王」開運紅包預計1/31（六）起配合高雄過好年商圈活動發放，全市國小、幼兒園學童與特殊學校學童，將由學校統一發放；傳統與斗方春聯2/2(一）起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間09:00-17:00發送，也放置於觀光局所轄場館與風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點，自由索取，索完為止。