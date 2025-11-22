高市推動「樂齡樂智友善組織」 (圖)

其他人也在看
對抗中國假訊息認知戰 美陸軍「新銳資訊優勢分遣隊」夏威夷成軍
為加強反制對手假訊息威脅，美國太平洋陸軍司令部（USARPAC）宣布，旗下的「第1戰場資訊優勢分遣隊」（1st TIAD）本（11）月初已在夏威夷正式成軍，藉此鞏固美軍、盟邦在印太地區的戰略優勢。這支「直屬」太平洋陸軍司令部的資訊分遣隊，主要負責美軍在印太地區的數位資訊與戰略優勢，全隊轄下共約65名自由時報 ・ 7 小時前
劉德音獲羅伯特諾伊斯獎：並肩台積電30年是畢生榮幸
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），他表示，過去30年與台積電夥伴並肩工作是畢生榮幸；感謝業界夥伴的共同努力，為半導體產業建立卓越的晶圓代工生態系。中央社 ・ 1 天前
北市不動產仲介幸福家園公益路跑週日登場 分時段管制措施看這裡
台北市不動產仲介同業經紀商業同業公會、創意實踐家企業公司及台灣路跑運動協會，訂於11月23日（星期日），在凱達格蘭大道等道路辦理「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，為維護交通秩序與活動安全，相關道路自今日早上起陸續進行管制，籲請民眾注意。自由時報 ・ 12 小時前
「夠無情戰隊」殺翻拳壇 教練柯文明感謝團隊付出 (圖)
台灣拳擊教練柯文明（中排左2）率領郭怡萱、吳詩儀、陳念琴組成的「夠無情戰隊」，在各大拳賽屢創佳績。帶人帶心的他，將成功歸於團隊成員的付出。中央社 ・ 1 天前
南市東南地政所耐震補強兼救鳥命 先「貼圖」大老鷹
南市東南地政事務所最近要做一件「雙重保護」的事，不只要強化建築耐震，還要把「減少鳥類撞窗」列入改善項目，成為全市第一個把生態友善做到這麼細的地政單位。為什麼會想到救鳥？其實是因為東南地政的建築外觀太「完美誤導」。大樓最顯眼的三角窗位置正對林森三角公園，周圍又滿是樹木，加上大片玻璃帷幕會反射天空，讓鳥自由時報 ・ 12 小時前
教育學術團體提宣言 盼互信對話、重塑尊師重道
（中央社記者陳至中台北22日電）38個教育學術團體今天聯合在台師大舉辦年會，並共同提出宣言。對於現今教師荒、校事會議爭議，宣言期盼重塑尊師重道的精神，展開互信對話，提供穩定、具支持性的工作環境。中央社 ・ 8 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 4 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 8 小時前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 5 小時前
一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死
社會中心／趙永博 花蓮報導竟然有陌生男子離奇死在車內！案件發生在花蓮吉安鄉，一名工廠老闆18號早上，剛坐自己的吉普車，就聞到一股異味，一回頭竟然看到有陌生男子倒在後座，明顯身亡，老闆嚇壞了，立刻報警。警方初步研判，疑似因為天氣冷，男子躲進車內，但猝死原因還要再釐清。警方獲報，來到工廠停車場，一開車門，就看到一名男性遺體。車主嚇壞了，根本也不認識死者，警方隨後將遺體抬下車。但這名男子怎麼跑到車上的，調閱前幾天監視器，當時他先是走進派出所。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）向警方問路，說是要去附近找朋友，離開後他走進工廠，就再也沒出來。事發在花蓮吉安鄉光華村，這名工廠老闆，18號早上8點多，正準備開停在廠區的吉普車外出，才剛上車，就聞到一股異味，結果回頭一看，驚見有陌生人躺在後座，一動也不動，明顯死亡，嚇得趕緊報警。根據了解，死者姓劉、64歲，鑑識人員初步判斷沒有外傷外力，研判16號天氣轉冷，可能是避寒躲進別人車子。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）為何會進入他人車輛，猝死原因又為何，種種疑點有待釐清。但對車主來說，可能得花好些時間，才能平復心情。原文出處：一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死 更多民視新聞報導毒駕唾液快篩3程序即起實施 拒測罰18萬、吊照2年「傅氏王朝」將瓦解？傳民進黨2026合作張峻戰花蓮 徐國勇回應了後座出現陌生人屍體！花蓮車主嚇壞報警 初判死因竟是…民視影音 ・ 1 天前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 38 分鐘前
影／撞死婦人肇逃 男涉毒駕落網遭羈押禁見
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市18日下午發生一起肇事逃逸案件，一輛自小客車行經新義街與員鹿路口時，互傳媒 ・ 1 天前
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
台中市日前發生惡煞飆車圍毆居民，現在太平又傳出20多人深夜群聚鬥毆。21號凌晨1點，共有七車陸續停在921地震公園旁，有人持棍棒、有人徒手毆打，警方一趕到所有人立刻落荒而跑，事後通知13人到案，並依妨害秩序、傷害罪移送。 #台中#惡煞飆車#圍毆東森新聞影音 ・ 23 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前