高市提前改選眾院的政治豪賭 被日圓信心危機籠罩

日圓示意照。路透社資料照片



日本首相高市早苗上週宣布解散國會眾議院、將舉行改選，日圓匯率一度劇烈波動。外匯市場傳言日本與美國政府合作，已進行被視為匯率介入準備動作的「匯率檢查（Rate Check）」。但歷史經驗顯示，實際干預的效果可能有限，特別是高市內閣正以擴大刺激措施作為其閃電改選的執政基礎之際。

改選被視為高市高市「再通膨經濟」的民意授權

路透社27日報導，距離眾院改選投票剩下不到2週，這場大選被視為對高市「再通膨經濟」任務的民意授權。

廣告 廣告

日本當局已公開暗示，將進行自2024年7月以來的首次匯市干預。

日圓今年以來持續走貶，已成為市場對日本財政健康狀況擔憂加劇的象徵。日圓持續走低之際，日本公債殖利率飆升至歷史新高，通常情況下這理應支撐匯率。

東京Simplex資產管理公司利率與信用基金經理千葉俊信指出：「匯率反應非常激烈。」他認為，如果高市在選舉中大勝，並有意擴大其經濟刺激計畫，日圓可能跌至1美元兌180日圓的價位，這將是自1986年廣場協議（Plaza Accord）允許美元大幅貶值的隔年以來首見。

日圓160將觸發首輪干預 專家「影響不大」

千葉與許多市場參與者一樣，預期美日匯率超過160將觸發首輪干預，「但財務省能對市場產生的影響並不大」。他說，這是因為「多數投資人不信任日本的財政控制，這是主權信用問題」。

日本政府債務目前約佔國內生產毛額（GDP）的230%，是已開發國家中最高。

目前，高市以及她的主要政治對手都承諾暫停徵收食品消費稅。這是每年約5兆日圓（約1.02兆元台幣）政府收入的來源，但高市未說明她將如何彌補財政缺口。

市場對財政失控的恐懼在上週達到頂點，長期日本公債殖利率躍升至歷史新高，股市則遭遇3個月來最嚴重的拋售，與此同時，日圓兌歐元及瑞士法郎匯價也在測試歷史低點。

一場跨資產類別且具自我強化效應的「拋售日本」式市場潰敗，並非高市在進入大選之際所能承受。因此，儘管日本銀行（Bank of Japan）23日發出鷹派信號、但交易員仍拋售日圓時，日圓匯率突然飆升，幾小時後再次飆升，這似乎是日本銀行與紐約聯邦準備銀行共同進行匯率檢查的結果。

日圓匯率從23日東京傍晚的1美元兌159.20左右，最終在收盤前躍升至153.30的高點。27日的交易價格為154.75。

聯合行動雖然罕見，但此刻華府正公開支持日圓兌美元走強。

日圓匯率干預恐效果有限？

日本財務省負責外匯事務的財務官三村淳拒絕就匯率檢查的報導置評，僅表示決策者將與美國同行保持密切協調，並「適當」應對。

即使具備潛在的額外火力，日圓干預的效果仍有限。這通常被視為減慢或緩和匯率波動的方式，而非扭轉其方向，特別是當市場存在明確的驅動因素，如對財政災難的恐懼之際。

2024年，由於美國聯準會與日本銀行的貨幣政策路徑嚴重分歧，東京斥資15.3兆日圓（時約3.25兆元台幣）進行干預，金額創下空前紀錄，以遏止日圓拋售潮。

但在當年4月底的一輪干預之後，日圓在不到2個月內就跌破0.20區間的新低。

日本於2024年7月採取的下一波匯市干預行動較為成功，但主要是因為該行動正好發生在同年8月，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）全球央行總裁會議中意外轉向鴿派之前。

暫停徵收食品消費稅 專家：失去財政健康關鍵

今日，決策者不僅要擔心為期2年的食品消費稅暫停徵收，更擔心這項稅收在政治上恐將難以恢復。

大和資本市場歐洲分部研究主管席克魯納（Chris Scicluna）指出，日本政府自2014年以來調升消費稅的政策雖然極不受歡迎，但卻是近年來改善日本財政健康的重要關鍵。

席克魯納表示：「這場提前大選讓投資人更加確信，日本公共財政根本無法走上永續道路的風險。」

他補充，在期待已久的通膨回歸和合理的經濟成長中，日本「獲得了一些有利的順風」，「遺憾的是，政治因素成了絆腳石」。

更多太報報導

Meta/TikTok/YouTube同時挨告 里程碑訴訟登場、青少年控「害我社群成癮」

東京民宿教住客「區公所來查是詐騙」 2中國人違法遭函送 創日本首例

赴韓旅遊注意！南韓「黑心計程車」漫天喊價 外國客曝：下雪漲5倍