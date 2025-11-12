高市提「台灣有事」涉日本存亡 國台辦：挑戰中國核心利益

日本首相高市早苗。美聯社



日本首相高市早苗提及「台灣有事」可能會構成「存亡危機事態」，暗示可以行使集體自衛權，引發中國不滿。國台辦今日（11/12）重申，相關言論違背「一個中國」原則，並宣稱誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府絕不答應、絕不容忍。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論，嚴重違背『一個中國』原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。」

陳斌華強調，日本在台灣議題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡更是犯下罄竹難書的罪行。「80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔掠奪；80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、人民、軍隊絕不答應、絕不容忍。」

陳斌華呼籲，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守「一個中國」原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣議題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。他「正告」民進黨，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急事態）涉及派遣軍艦與使用武力的狀況，「我認為這可能會構成存亡危機事態」，並在10日重申，答辯符合政府既有見解，無意撤回或取消。日本媒體認為，發言暗示日本可以行使集體自衛權，日本自衛隊可能採取武力行動干預。

對此，中國外交部發言人林劍10日批評高市早苗在國會「公然發表涉台錯誤言論」，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背「一個中國」原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

日本內閣官房長官木原稔於隔日回應稱，日方已向中方說明首相答辯的意旨及日本政府的立場，強調台灣海峽的和平穩定不僅關乎日本的安全保障，更是國際社會穩定的關鍵要素，而期盼透過對話和平解決台灣相關議題，這是日本政府的一貫立場。

