日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言引爆了中國的怒火，日媒報導她私下自承「有點說過頭了」，這個消息的釋出，應是間接向中方表達軟化之意，不過這是滅不了火的。

「台灣有事，日本有事」的概念，安倍晉三和麻生太郎都講過，但都不是在首相任內公開發言，高市卻是在國會公開表述，而且還具體提出，如果中國對台灣發動侵略，以戰艦進行海上封鎖，即所謂的「台灣有事」，可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

連美國都對是否介入台海戰爭模糊以對，生怕被迫與中國交火，日本如今率天下之先，成了第一個表示要為台灣作戰的國家，表面上很挺台，但實質用意很值得探究。

高市此說完全缺乏法律授權。如果中國在揮兵台灣時，為了阻止美國介入，先攻擊美軍駐日基地，造成日本的損傷，美國根據美日軍事同盟要求日本支援，日本是可以視情況提供後援，但要說軍艦封鎖台灣也能成為日本的存亡危機，就過度擴大解釋了，然後日本可以因此動武，那又是把日本的動武權擴大再擴大了。

美日同盟軍事行動的主動權在美國，高市的發言儼然是日本可以自行決定出兵，這並不符合和平憲法和美日軍事同盟的準則。美國不想為台灣捲入戰火，又何嘗願意被日本牽著走？

高市的發言引來中國一連串強硬反制，除了黃海實彈演習、海警巡航釣魚台、停止進口日本水產品、要求民眾停止赴日觀光、留學等，中國副外長孫衛東「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲治，提出強烈抗議。中國駐大阪總領事薛劍稱要斬首高市，充分表達了中國的憤怒。

中方的施壓、薛劍的「斬首論」，加上媒體照片顯示，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在雙手插袋的中國外交部亞洲司司長劉勁松面前疑似作低頭致歉狀，外務省覺得被中國陰了，現在日本國內反中氛圍升高，高市民調支持率甚至漲到69％。

高市表明不會撤回發言，但也不會再講，媒體稱她自承「講過頭」，算是間接承認發言不妥。問題是，此事不見得只是一時輕率口快，日媒報導高市已研議修改安保3文件，在執政聯盟內討論修改日本的「非核3原則」，把「不擁有、不製造、不引進」進行鬆綁。目前駐日美軍基地和停靠軍艦都未配備核武，如果日本取消「不引進」原則，並且建造核動力潛艇，將會是戰後日本安保政策的重大轉變，對東亞安全態勢造成強烈衝擊。

所以，高市究竟是有心挺台灣，還是想拉高與中國的對立，藉炒作民族情緒，實現日本右翼長久以來的主張，同時增加執政聯盟在國會的席次，進一步推動修憲，並把從世界角色退縮的美國拉回東亞，讓美日軍事同盟捆綁得更緊，逼美國為日本的右翼政策背書，頗值得推敲。

觀察高市未來的政策，才能真正檢驗「台灣有事說」的背後意圖。有趣的是，和民進黨炒作反中情緒的「抗中保台牌」類似，高市似乎也在打「抗中保日牌」。其實日中是沒有交火點的，所以要拉個台灣出來嗎？