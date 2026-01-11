高市擬解散眾院 提前改選鞏固執政

記者施欣妤／綜合報導

日本媒體10日報導，日相高市早苗擬在23日開議的通常國會（例行國會）上，宣布解散眾議院；而新的眾院選舉則預計2月中旬前舉行，預定參選人數目前已超過700人。

逾700人備戰參選 角逐465席次

日本眾議院共465席，原訂4年改選一次，但首相擁有提前解散權力。目前高市所屬的自民黨派系擁有199席次，加上執政聯盟夥伴日本維新會，合計233席，剛好是眾院過半門檻。日媒指出，由於高市就任後，維持很高的內閣支持率，為了進一步鞏固執政基礎與扭轉少數執政窘境，因此，去年11月即向自民黨內透露解散眾院的想法。

目前自民黨與日本維新會在總席次為248席的日本參議院，共擁有119席，距離過半差6席。

日本國會通常預計23日開議，日媒報導，高市可能在當天直接解散國會，進行改選。根據日本「時事通信社」報導，高市在11日播出的節目中也提到「希望能夠確保政治穩定」，以全力推動經濟、外交與安全政策。

報導指出，截至10日止，已有703名候選人預計參加眾議院選舉，角逐單一選區289席，以及比例代表176席；而目前自民黨合計有269人將參選，另有31個選區尚未確定人選。至於執政聯盟成員的日本維新會，預定推出77名候選人，並將在64個選區與自民黨交手。最大在野黨的立憲民主黨也有約172人表態參選。

中共管制稀土出口 日強烈反彈

此外，針對中共日前宣布，將加強管制稀土在內的軍民兩用品項出口到日本，高市11日上節目時直言「無法容許」，並稱該項措施只針對日本，「與國際慣例大相徑庭」。此前，日本外務省7日也表示，已就此向「中」方表達強烈抗議，要求撤回。

高市擬宣布解散眾議院，鞏固執政基礎。（達志影像／美聯社資料照片）