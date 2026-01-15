高市擬23日解散眾院 僅隔16天將改選創最短紀錄

日本首相高市早苗14日在首相官邸，與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等執政黨高層會談，表達將在下週23日的例行性國會中，宣布解散眾院的意向。高市並預定在下週一19日舉行記者會，說明細節。

日本自民黨幹事長鈴木俊一表示，「自民黨以及日本維新之會，我們必須最低限度確保過半席次。」

日本維新會代表吉村洋文認為，「與其維持不穩定的政權運作，若能獲得民意信任，將能更提升施政速度。」

去（2025）年10月21日上任以來不到3個月，高市民調就一度衝高到82%歷史新高。根據14日NHK公布的最新民調，她的支持率雖然下跌2%，但仍高居62%。而宣布閃電大選無非就是希望打鐵趁熱奪下國會多數，好重新取得民意授權。它也刷新了日本政壇不少新紀錄，包括在眾議員任期不滿三分之一就重選，此外從解散眾院到投票只有短短16日，更榮登日本戰後「最短選戰」。

日本保守黨代表百田尚樹批評，「只是覺得現在選的話自民黨會贏，就僅此而已吧。」

在眾院目前465席當中，自民黨派系擁有199席，與維新會共計233席，剛好過半，但只要少一席就會跌破過半門檻。目前所知，自民黨與維新會在單一選區上並不會合作。至於在維新會大本營大阪，自民黨也將積極推出候選人，兩黨可能網內互打。至於在野的立憲民主黨與公明黨，也在此時啟動協商，傳出將籌組名為「中道改革」的新政黨全力迎戰。

NHK政治組記者清水大志指出，「兩黨今天將各自在黨內，針對應對方式進行協商。」

日本立憲民主黨幹事長安住淳強調，「能對受物價高漲之苦的國民伸出溫暖援手的，正是我們中間勢力。」

一般認為，這次大選也是對新加入執政的日本維新會所做的信任投票。而高市的「台灣有事」言論，也將在這次大選中受到民意檢視，如果高市仍能拿下壓倒性勝利，也等於是日本對北京釋放反對外交脅迫的一種強烈訊號。