高市擬3/20「春分」訪美晤川普 表態聯合盟國反制中國經濟脅迫

2025年10月28日，日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本媒體披露，首相高市早苗在就任後的首次訪美行程大致安排在3月20日，雙邊正在展開協調，預計將確認牢固的日美同盟與商討對中政策。高市今日（1/19）也表明，將聯合志同道合國家，要求中國停止強化對稀土等重要物資的出口管制措施。

日本共同社引述多名日美外交消息人士透露，日美兩國政府將高市的首次訪美大致安排在3月20日，並正在展開協商。由於日本下屆眾院選舉很可能於2月8日投開票，雙邊將在選後進行最後階段的磋商。

廣告 廣告

日方為了盡量減少對國會日程的影響，選在適逢「春分之日」3月20日的三天連假頭一天訪美，並徵詢華府意向，據稱美方對此也態度積極。由於美國總統川普（Donald Trump）計畫4月訪問中國並與國家主席習近平會談，高市希望在此之前與川普會談，確認牢固的日美同盟與商討對中政策。

考量到中國持續強化軍備以及北韓議題，高市與川普將在會談中就加強日美同盟威懾力展開磋商；總額5500億美元的對美投資、加強稀土供應鏈韌性可能成為議題。雙方亦在探討發布成果性文件。

但報導也指出，高市訪美有可能會因為眾院選舉的結果而無法實現，此外還可能因為國會審議2026年度預算案而有所推遲。

高市2日與川普舉行電話會談，商定為今春訪美事宜推進協調工作。若能實現高市與川普的面對面會談，這將是繼去年10月在東京舉行會談後的第二次會面。

此外，高市早苗19日在首相官邸參加與「日本經濟團體聯合會」（經團連）會長筒井義信等人舉行的懇談會時，針對中國強化稀土等重要物資的對日出口管制措施，表示將聯合志同道合國家，敦促北京當局不要以此作為經濟脅迫的手段。

中國商務部6日宣布對軍民兩用物項對日本加強出口管制後，共同社17日透露，中國對出口至日本的稀土實施更嚴格的審查措施，要求出口企業追加提交更詳盡的申報文件，疑似為6日所宣布的延伸措施，恐導致日本稀土進口延宕，進而影響相關工業產品的生產進度。

更多太報報導

逾7成民意相挺、確立中間保守 高市內閣將成為日本「最強政權」？

中國防部發中英聲明嗆日：軍國主義野心失控將帶來毀滅性災難

中國單對日本加強管制軍民兩用物項出口 高市早苗怒批：無法容許