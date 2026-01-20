高市擴張性財政政策加劇市場憂慮！日10年期公債殖利率「創27年來新高」

日本首相高市早苗19日宣布解散國會，提前舉行眾議院大選，此舉加劇了市場對日本財政健全性的憂慮。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗19日宣布解散國會，提前舉行眾議院大選，同時承諾將暫停對食品課徵8%的消費稅為期2年。此一主張與其政治對手的提案相互呼應，儘管此舉可能對日本本已脆弱的財政造成進一步壓力。

據美國財經媒體《CNBC》報導，日本政壇此時提出的消費稅削減方案，恐在國家稅收中造成巨大缺口，加劇市場對日本財政健全性的憂慮，而這股負面情緒已推升日本公債殖利率至數十年新高。

目前日本對食品課徵8%的消費稅，其他商品與服務則課徵10%，相關稅收則用以支應快速高齡化社會下，不斷攀升的社會福利支出。

廣告 廣告

對此，高市解釋，為期2年的食品消費稅豁免，將有助於緩解家庭面對生活成本上升的衝擊。她強調，政府不會為了填補稅收缺口而發行新債，並指出其他配套措施可能包括重新檢視現有補貼制度，「我們將徹底改革過去的經濟與財政政策。我的政府將終結過度緊縮的財政方針，以及對未來投資不足的狀況。」

隨著調降消費稅的可能性升高，加上市場預期高市若在選舉中勝出，將藉此鞏固其擴張性財政政策，日本10年期公債殖利率19日升至2.275%，創下27年來新高。

大和證券集團旗下的「大和總研」（Daiwa Institute of Research）資深經濟學家神田慶司表示：「在政府已編列大規模刺激方案因應通膨上升的情況下，我看不出日本為何還需要削減消費稅。我擔心這些措施可能加速通膨，並導致公債殖利率進一步上升。」

考量到民眾對通膨的不滿情緒，日本在野黨也在2月8日選舉前呼籲削減甚至取消消費稅。上週由2大主要在野黨「立憲民主黨」與「公明黨」宣布組成的新中間派政黨「中道改革連合」（簡稱中道）主張，應全面廢除食品銷售所適用的8%消費稅。

中道於19日公布的競選政策綱領中指出，日本可設立新的主權財富基金，以創造長期財源來支應永久性的稅率下調。其他主要在野黨，包括「國民民主黨」，也呼籲降低或取消消費稅。

據悉，該國通膨已連續將近4年高於日本央行（Bank of Japan）2%的目標水準，主因是食品價格居高不下，這也促使政治人物呼籲大幅增加支出與減稅，以減輕家庭的負擔。

高市所屬的執政黨「自民黨」長期以來反對在野黨削減消費稅的主張，認為此舉將削弱市場對日本整頓財政能力的信心。根據政府數據，若廢除8%的食品銷售稅，政府每年將減少約5兆日圓（約合新台幣1兆元）的收入，金額大致相當於日本1整年的教育支出。

分析人士指出，若永久性減稅，將進一步加重日本本就不穩定的財政負擔，並在投資人聚焦高市擴張性財政政策的情況下，提高公債遭拋售的風險。與此同時，高市政府還為下個會計年度，編列高達7,830億美元的創紀錄預算，並另行推出1項著重於緩解生活成本上升壓力的刺激方案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

蘆洲雙屍爸白天賣蔥油餅「晚上當宮廟乩身」助信徒 回家慘死逆子刀下