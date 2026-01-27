高市攜手百年古廟推寵物平安符袋 擲筊3聖杯免費領取保平安

高市動保處攜手鳳邑開漳聖王廟2月4日推出寵物平安符袋，擲筊3聖杯免費領取保平安。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，民眾走廟安太歲保平安，高雄市動保處攜手「鳳山四大古廟」鳳邑開漳聖王廟，將於2月4日首推「好伴平安」符袋，經百年古廟祈福開光加持，民眾擲筊3聖杯免費領取，保佑毛小孩平安。

動保處表示，寵物已是許多家庭成員，如何為「毛家人」祈求健康平安，成為飼主們關注話題，今年跨界與鳳邑開漳聖王廟合作，將於2月4日立春推出「好伴平安・守護毛孩」聯名寵物平安符袋，不僅經過廟方祈福開光，更融合友善動物精神，期望透過傳統信仰力量，喚起大眾重視動物福祉。

動保處說，「好伴平安・守護毛孩」符袋以溫暖色調為設計主軸，象徵「人與動物共好」溫馨意象，並融入高市「好伴」代表元素，每個符袋皆由鳳邑開漳聖王廟進行祈福開光儀式，將神明庇佑、慈愛注入其中。

農業局長姚志旺表示，鳳邑開漳聖王廟香火鼎盛是許多人心靈寄託，這次合作核心理念為「護佑生命、守護毛孩」，希望讓善念從人心出發，擴散到每一隻需要被看見與守護的生命，也邀請民眾在祈求平安的同時，以實際行動支持「友善飼養、認養不棄養」。

飼主必須通過「神明的面試」才能將平安帶回家，廟方表示，民眾先點香參拜，向神明稟報個人資料(姓名、生日、地址)，詳細說明家中寵物名字、種類，如何寵愛牠的加分具體表現，等待10分鐘燃香、神明查核後，擲筊請示神明「是否可以領取「好伴平安・守護毛孩」聯名香火袋？」，唯有誠心感動神明，連續擲筊3聖杯才能領取；若出現笑筊或陰筊，代表說明不夠清楚或誠意尚需補充，必須重新稟報後再試。

鳳邑開漳聖王廟主委鄭安秝表示，透過神明「擲筊問真心」考驗，希望飼主在與神明對話過程中，反思並承諾對毛小孩責任與愛護，讓符袋不僅是保平安信物，更是飼主對寵物一輩子承諾。

