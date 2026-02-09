高市攜自民黨大勝 前立委諷郭正亮又翻車：看馬戲團小丑表演

前立委郭正亮近期對日本的評論，在大選結果出爐後紛紛翻車。（翻攝自《新聞大白話》YouTube）

日本眾議院8日提前舉行大選，自民黨在首相高市早苗領導下取得歷史性大勝。前立委劉進興翻出前立委郭正亮近期稱高市早苗「恐怕撐不住」、「慘了」、「要翻車了」等言論，發現他的預言與現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

日本眾議院大選8日開票，由日本首相高市早苗率領的自民黨在選舉中大獲全勝。高市早苗當選後，前立委郭正亮日前稱高市早苗「政權最多撐一年」、「慘了」、「要翻車了」的言論全被打臉。

對此，前立委劉進興表示，許多人看到郭正亮會「氣噗噗」，但這是因為不懂如何「正確服用」，他已經找到觀賞郭正亮並得到樂趣的秘方，只要「不要馬上看」，隔2週或2個月再看，就會樂趣無窮，發現他的預言跟現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興指出，郭正亮日前大膽評論「高市慘了，民調下滑10個百分點」，但到了選前一天，突然又預估高市早苗會大勝，甚至在選舉結果出爐後，郭正亮又評論「日本加速沒落中」。事實上，在今年初，美國總統川普下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人時，就有網友列出不少名嘴在此之前，於政論節目上創造各種翻車言論，而郭正亮就是其中一位，他在去年評論「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？美國有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉」。





