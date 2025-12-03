高市改口「台灣是中國一部分」立場沒變！網酸爆：青鳥快出征

日本首相高市早苗今日在參議院全體會議上表示，1972年的《中日聯合聲明》中，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，理解並尊重，日本此一立場不會有任何改變。對此，有粉專表示開酸，按照民進黨跟青鳥的戰狼性格，現在應該趕快去洗版高市早苗的社群、去戰日本政府。

日本首相高市早苗。（圖/美聯社）

粉專「政客爽」今天（3日）在臉書發文表示，台日要不友好了，日本首相高市早苗今日竟然表示「日本理解並尊重中日聯合聲明中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

圖取自粉專「政客爽」臉書。

「政客爽」直言，這不只是認為台灣隸屬中國，還是隸屬中華人民共和國，這部分自己是不認同啦，台灣當然隸屬中華民國，也是唯一正統的中國政權。

「政客爽」開酸，按照民進黨跟青鳥的戰狼性格，現在應該趕快去洗版高市早苗的社群、去戰日本政府，甚至去日本發起罷免高市早苗，大罷免大成功！現在賴清德應該拍一個影片，把日本水產丟在地上，大喊「台灣就是台灣，不是中國！難吃的要命」。

許多網友在其po文下方留言表示，「青鳥快點出征高市早苗」、「到底要丟臉多少次」、「萊爾笑長，吃日式壽司表達挺日，結果笑話一場？被高市擺了一道」、「萊爾這次要大吃壽司（輸死）了」、「去日本玩的也要變成中共同路人了」、「這巴掌，有夠響的！不知他痛不痛」、「不是哦，不是這樣哦。青鳥會說要體諒日本哥哥跟美國爸爸」。

