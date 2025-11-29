高市政府今年度追加預算「財政膨脹」引黨內疑慮？麻生太郎從「是否做過頭」後表示理解...黨內多數仍挺支持

根據《日經》報導，針對高市內閣決議的2025年度追加預算案，包含民間資金在內的經濟對策事業規模將達42兆日圓，使自民黨內出現質疑「規模過大」聲音，自民黨副總裁麻生太郎起初也認為是否有點做過頭，不過得知2025年度新發行國債額度將低於前一年時後則表示理解。而目前自民黨內，多數意見仍支持高市首相所揭舉的「負責任的積極財政」。

針對政府於28日經閣議決定的2025年度追加預算案，自民黨內出現「規模過大」的疑慮聲音。這主要來自關注長期利率上升、強調財政紀律的財政保守派。若高市早苗內閣支持率下滑，黨內路線對立恐將浮上檯面。

「是不是有點做過頭了。」麻生太郎副總裁在聽取相關人士說明，得知包含民間資金在內的經濟對策事業規模將達42兆日圓後，如此私下表示。不過，在得知2025年度新發行國債額度將低於前一年時，他也回應「是這樣啊」，展現一定程度的理解。



目前自民黨內，多數意見仍支持高市首相所揭舉的「負責任的積極財政」。13日上午在黨本部召開的政調全體會議上，接連出現「要配合負責任積極財政，就需要相當規模的追加預算」、「追加預算的關鍵在於規模」等主張。



據稱，強調財政紀律重要性的聲音並不多。由於當前內閣支持率偏高，在被稱作「平場」的公開會議中，較難直接反對政府方針。實際上，私下抱持如麻生般疑慮的自民黨議員並不少。



麻生的妹夫、前財務大臣、現任幹事長鈴木俊一於25日記者會上表示：「固然必須編列必要的預算措施，但同時守住財政紀律也很重要。」此番發言被解讀為顧及高市政權「負責任的積極財政」與財政紀律之間的平衡。



一名曾任閣僚的人士則回顧指出，因應新冠疫情而編列的2020年度合計約70兆日圓追加預算，「讓整個國家的財政感覺產生改變，即使在平時，超過10兆日圓的追加預算也被視為理所當然」。相比之下，疫情前2019年度的追加預算僅為3兆日圓。



13日政調全體會議當天中午，麻生在其派閥會合中主張推動管制改革，並舉例說明在其地盤附近的福岡市放寬建築容積率限制後，大型都市再開發計畫接連啟動，「政府一毛錢都沒出」。

麻生派幹部認為，這番話意在警惕避免歲出過度膨脹。曾擔任近9年財務大臣的麻生，一向重視財政紀律。



另一方面，外界普遍認為，預計於12月下旬閣議決定的2026年度預算案，歲出規模同樣可能持續膨脹。



首相已表態，將撤回國與地方基礎財政收支（Primary Balance，PB）「單年度轉為盈餘」的目標，改以跨年度評估。另有意見主張，應將衡量財政健全性的指標，由PB改為政府「淨負債餘額」占名目GDP的比率。所謂淨負債，是指總負債扣除金融資產後的數字。這些動向，均可能成為擴大歲出的前置鋪陳。



在高市政權的人事布局下，財政紀律派的聲音變得難以貫徹。負責討論財政目標的財政改革檢討本部，其負責人由舊安倍派、主張積極財政的前經產大臣西村康稔出任。



前任政調會長小野寺五典屬於舊岸田派，被黨內評價為成功在積極財政派與紀律派之間維持平衡。而過去被視為紀律派的麻生派成員中西健治，此次則被排除在該檢討本部幹部名單之外。



19日舉行的非正式高層會議上，雖有聲音指出，在長期利率上升的背景下，「必須時刻意識到，財政本部的動向正被金融市場密切注視」，但要求強化財政紀律的意見仍屬少數。



自10月高市首相贏得自民黨總裁選以來，長期利率上升與日圓貶值速度加快。東京外匯市場中，日圓兌美元自10月初的1美元兌140日圓後段，貶至157日圓區間。



自民黨內，財政紀律派的異議是否擴大，將與市場動向與內閣支持率變化密切連動。

(圖片來源：首相官邸)

