高市政府批准9萬億日元國防開支

（德國之聲中文網）日本政府周五（12月26日）批准了下一財年的創紀錄的財政預算，總額達122.3萬億日元，約合7820億美元，其中超過9萬億日元（575.56 億美元）用於年度國防開支，不僅創下日本戰後歷史新高，也使其成為美國和中國之後全球軍費開支第三大國。

日本政府將斥資1770億日元（約合11.3億美元）采購自主研發並升級的12型地對艦導彈，其射程約為1000公裡。據悉，首批12型導彈於明年3月部署在日本西南部的熊本縣，比原計劃提前一年。

鑑於地區局勢日益緊張，東京加強沿海防御，落實“SHIELD”計劃，即大規模部署無人空中、海面和水下無人機，用於監視和防御。該系統耗資1000 億日元（約合 6.4 億美元），於2028年3月投入使用。

提前兩年實現軍費佔GDP2%目標

2026財年預算將於明年4月生效，之前還需國會批准。同2025的預算相比，新預算總額增長了9.4%，軍費開支提升一倍，達到國內生產總值GDP的2%。

早苗政府今年10月份做出承諾，在明年3月之前實現國防預算佔GDP2%的目標，比之前日本防衛計劃設定的期限提前兩年。此外，日本還計劃在2026年12月前修訂現行的安全和防衛政策，加強軍事力量。美聯社指出，這樣做也是美國施壓所致。

根據日本防衛省的一份簡報，東京正面臨二戰結束以來“最嚴峻、最復雜的安全環境”，需要從根本上加強國防能力。由於人口老齡化、兵源不足等挑戰，日本將無人武器作為國防工業的關鍵領域，其中無人機更是扮演核心角色。為確保武器采購順利進行，東京考慮將從土耳其或以色列大量進口。

日本：中國是最大戰略挑戰

美聯社評論認為，日本此番參與軍備競賽的背景，是考慮到中國可能對台灣采取軍事行動的因素。日本首相高市早苗曾表示，如果北京對台動武，東京可能會進行干預。

12月初，中國航母在日本西南部附近的公海海域進行軍事演習，過程中，中國一架殲-15戰機在日本沖繩東南方的國際空域，多次對日本F-15戰鬥機進行間歇性的“火控雷達鎖定”，招致日本方面的抗議。

東京2022年出台的國防戰略將中國定位為日本面臨的最大戰略挑戰。

加強軍工國際合作

近年來，日本大幅放寬了武器出口限制，同時積極推動與友好國家聯合研發、促進對外銷售軍火。2026年，日本計劃投入超過1600億日元（約合10億美元），與英國和意大利聯合研發下一代戰鬥機，計劃於2035年投入使用。與該型戰鬥機協同作戰的AI無人機也在研發之中。

今年8月，日本三菱重工為澳大利亞護衛艦進行升級改造，這對日本國防工業來說無疑是一大利好。

為軍費開支提供資金，高市政府計劃通過提高企業所得稅和煙草稅。日本近期通過了一項計劃，擬從2027年開始提高個人所得稅。

