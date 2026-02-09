高市政權獲壓倒性勝利 汪浩：日本選擇「抗中保台」路線

政治中心／劉宇鈞報導

汪浩指出，這不只是一場政黨勝負，而是一次「安全選擇」的全民投票。（圖／翻攝自汪浩臉書）

日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。作家汪浩說，正在崛起的日本，選擇走「抗中保台」的路線，這正在重塑整個東亞的安全格局。

汪浩：日本正式走出戰後「自我設限」體制

汪浩8日以「日本崛起，抗中保台」為題發文表示，此次日本眾議院選舉，在暴雪與低投票率背景下落幕，卻清楚劃定了日本未來的國家路線。由高市早苗率領的自民黨，聯手日本維新會取得壓倒性勝利，甚至跨越修憲門檻，象徵日本正式走出戰後「自我設限」體制，邁向更主動的安全與國家戰略。

廣告 廣告

汪浩指出，這不只是一場政黨勝負，而是一次「安全選擇」的全民投票。面對中國持續擴張、俄烏戰爭與印太不穩定，日本選民選擇了強化防衛、深化美日同盟、明確抗中的路線。高市早苗以清楚、不迴避的語言，回應國民對安全、經濟與未來方向的不安，成功將高人氣轉化為結構性勝利。

汪浩：美日台在關鍵產業與安全上深度綁定

汪浩提到，台積電宣布在日本量產三奈米晶片，更是選前關鍵訊號。這不僅是經濟投資，而是美日台在關鍵產業與安全上的深度綁定。日本獲得產業升級與供應鏈韌性，台灣則換得更堅實的戰略支撐。

汪浩分析，對台灣而言，日本的轉向意義重大。當日本明確把「台灣有事」視為自身安全議題，並具備實際介入的能力，對中共的軍事冒險就是實質嚇阻。日本正在崛起，而這條「抗中保台」的路線，不只是日本的選擇，也正在重塑整個東亞的安全格局。

更多三立新聞網報導

李貞秀稱放棄中國籍遭拒 汪浩：立法院應免除其立委身分

批黃國昌假監督！他揭民眾黨軍購條例「最大荒謬」

習近平大清洗？汪浩驚爆：還有幾千名共軍高官要倒霉

習近平為何整肅張又俠？汪浩揭驚天內幕：清人止險

