高市政權 獲壓倒性勝利

日本眾議院選舉8日投開票，在擔任首相的自民黨總裁高市早苗「裙襬效應」發威下，日媒出口民調預測，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾院465席中有望拿下356席，而光是自民黨便可獨得321席，單獨跨越眾院三分之二多數門檻（310席），取得壓倒性空前勝利。

據多家日媒出口民調與分析，自民黨不僅可能大幅超越眾院過半233席，更上看300席。JNN出口民調顯示，自民黨有望單獨獲得321席、日本維新會35席，合計356席，超過眾院三分之二門檻，遠遠高於高市設定的勝敗基準。

廣告 廣告

賴清德總統8日晚在X平台推文致賀表示，期待與高市合作，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。國民黨也祝賀高市早苗領軍的自民黨重回眾院穩定多數，希望國民黨與自民黨持續進行政黨外交，增進兩黨的互信與情誼。

在野席次暴減 2黨魁表態將辭職

相較之下，「中道改革聯合」（中道）表現不振，議席將遠低於眾院解散前的167席。JNN民調顯示，中道可能僅獲得50席，較解散前暴減。「中道」由第一大在野黨立憲民主黨與公明黨於1月倉促合組，以兩黨黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫為共同代表，如今選舉慘敗，兩人已表明將辭職。

其他在野黨方面，國民民主黨29席、日本共產黨3席、參政黨11席、未來團隊8席。未來團隊去年5月才成立，領導人為AI工程師安野貴博。該黨與極右翼參政黨是少數席次明顯成長的小黨。

日本眾院共465席，包括單一選區289席、比例代表制176席。執政聯盟解散前席次為自民198席、維新34席，合計232席。日媒普遍預期，官方選舉結果大致能在9日凌晨之前見分曉。

自維聯盟奪得眾院三分之二席次，將是時隔12年日本再度誕生強勢執政黨。對於出口民調預測壓倒勝，自民黨高層指出，「這是令人驚訝的結果，得以實現政治穩定，我們將確實回應國民期待；同時也須以謙遜態度傾聽在野黨意見，審慎推動國會運作」。

日防相稱 與陸對話窗口始終開放

據日媒之前報導，日本政府與執政黨將於18日召開特別國會，並舉行首相指名選舉，新首相選出後預計立即組閣，並率領新內閣上路。此次帶領自維聯盟獲得大勝，高市持續執政已毫無懸念。

高市8日晚接受訪問時表示，目前內閣成立僅3個多月，各部會首長皆全力以赴，現階段尚未考慮人事調整。對於她在選舉期間提出，限期2年食品消費稅歸零政策，高市重申，會盡快召開國民會議，一旦取得共識，將迅速提出相關稅法。

去年11月，高市在日本眾院答詢中稱，台灣有事「可能構成存亡危機事態」，導致陸日對立。防衛大臣小泉進次郎8日接受日媒連線訪問時表示，日本對大陸的基本立場不會改變，對話窗口始終保持開放，同時也將持續推進安保政策，以防止區域爆發衝突。

此次選戰議題包括高市提出的「負責任的積極財政」、消費稅減稅措施等經濟政策、安保政策以及「政治與金錢」問題等。但高市以她個人的高人氣，押注在這場選舉上，議題反而被刻意淡化。

提前投票人數創新高 拉高投票率

高市8日留在首相官邸休息，她已於5日完成不在籍投票。據日本總務省估計，這次選舉自公告日翌日（1月28日）起至2月7日止，共有2701萬7098人提前投票，占全體合格選民的26.1％。相較2024年的上屆眾院選舉，提前投票人數高出5.93個百分點，增加606萬1663人，也創下日本國政選舉新高。

受強烈寒流影響，包括東京都心在內的關東地區廣泛降雪。據總務省指出，截至投票日當天晚上7時30分，全國投票率為28.18％，比上次眾院選舉下降了3.31個百分點。但若加上提前投票人數，本次選舉投票率極有可能超過上次。