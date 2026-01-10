高市政策＋企業獲利提升 日股創新高ETF潛力看翹

日本股市2026開年延續多頭氣勢。（圖／維基百科）

日股受惠AI議題企業獲利提升，加上日本首相高市早苗推出財政刺激政策等利多，帶領日本股市2026開年延續氣勢。投信法人認為，政策利多與企業獲利雙重支撐下，日股中長期呈現多頭格局。

台新日本半導體ETF基金研究團隊表示，高市將政策轉向「實質投資」，半導體被明確列為國家戰略產業。若AI與晶片需求延續，未來2至3年半導體仍是日本成長主軸的龍頭族群，建議優先布局日本半導體ETF。

統計至7日基金組合中，日股持有比重超過五成的海外股票基金合計有七檔，於近一年、近一季都繳出雙位數亮眼佳績。其中，群益東方盛世、野村日本領先、元大日本龍頭企業基金近一年皆累計上漲逾30%。

廣告 廣告

摩根絕對日本、摩根新興日本、第一金量化日本、路博邁台日雙星股票基金績效介於17.1至19.7%。富邦日本ETF經理人謝恩雅指出，相較美股高估值環境，日股目前評價仍具吸引力。

聯邦日本收益成長多重資產基金產品協理何彥樟分析，日本央行溫和升息有助資本配置效率回歸正常，有利企業獲利體質改善。展望今年，日本經濟動能延續關鍵在於製造業的復甦與升級，政策面再聚焦AI、半導體、先進製造與造船等重點領域。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊

業績爆表！ 電子五哥2025年營收破2兆大關創新高