高市教育舉辦高雄校園通APP抽獎 預告新功能將上線

作者／KingNet國家網路醫藥編輯缺鈣別等到骨折才發現！生活中哪些小困擾與缺鈣有關？該如何有效補鈣？中醫師從中醫觀點一一說明。許多人都知道缺鈣會增加骨質疏鬆、骨折等風險，但要知道自己有沒有缺鈣，除非透過抽血或骨密度檢查，不然平時其實很難發現，而且如何有效補鈣也是一大學問。對此，周宗翰中醫師表示，事實上生活中的一些小問題都和缺鈣有關，若要補鈣可以透過中醫來協助，另外「骨鈣素」缺乏也會影響補鈣效果需多加留意。生活中哪些小問題其實是缺鈣造成的？隨著年齡增長，骨質漸漸流失，缺鈣已是現代人相當關注的健康問題，但是周宗翰中醫師分享，在診間除非看到健檢報告，不然患者絕對不會直接跟醫師說「我缺鈣」，反而患者常會提到「醫師我好疲勞」、「我晚上腳一直抽筋」、「醫師我腰酸背痛」等等，這些其實都是缺鈣的情形。另外，周宗翰中醫師表示，如果小朋友睡覺跟大風車一樣到處亂翻，這可能也是缺鈣的表現，因為鈣、鎂是穩定睡眠的重要營養素，若有這類情形建議補充鈣質（如：睡前喝一杯溫牛奶）應該會有所改善。為什麼會缺鈣？中醫認為哪些原因會導致缺鈣？但為什麼身體會缺鈣呢？周宗翰中醫師提到，從中醫觀點來看，缺鈣可能是因為以下2大因素

KingNet 國家網路醫藥 ・ 3 小時前 ・ 發表留言