高市敢解散國會拚修憲 邱毅：賴清德勇氣擔當差很大





日本眾議院選舉落幕，首相高市早苗率自民黨橫掃眾院316席，單獨取得超過三分之二席次，輾壓日本親中的「藍白」勢力（中道改革連合），創下戰後最高紀錄。前立委邱毅表示，民進黨見高市大勝竟急著「對號入座」，鼓吹總統賴清德仿效高市路線，但實際上兩岸、台美與憲政作為皆難以相提並論。邱毅強調，高市有一點是賴清德絕對比不上的，高市不滿意日本和平憲法，她就解散眾議院改選，席位破三分之二再修憲。賴清德只會天天違憲，說憲法是災難，兩者的勇氣擔當也是天地之差。

前立委邱毅表示，高市帶領自民黨大勝，最興奮的竟然是民進黨，他們呼籲賴清德要做「台版的高市早苗」。看看民進黨怎麼東施效顰？民進黨說高市親美抗中，得到日本選民支持，所以賴清德要強化抗中保台路線，對美國需索的1.25兆軍購預算要趕快通過。

邱毅指出，民進黨是忘了，還是裝傻，川普喜歡高市，不但公開po文挺她，還邀她3月19日到白宮訪問。可是川普討厭賴清德，賴清德都上台快兩年了，想過境訪美還沒被准。川普想榨乾台灣，再交易出去的意圖，可是司馬昭之心路人皆知。

邱毅表示，又有人說，國民黨怎不敢提倒閣，讓立法院全面改選，民進黨一定可以把立法院的優勢扳回來。民進黨又忘了，日本倒閣解散國會的是執政黨，台灣現在的執政黨叫民進黨。

邱毅強調，高市有一點是賴清德絕對比不上的，高市不滿意日本和平憲法，她就解散眾議院改選，席位破三分之二再修憲。

邱毅質疑，賴清德只會天天違憲，說憲法是災難，不但不敢提修憲，連嫡系提出修改兩岸人民關係條例，都要偷偷的撤案，兩者的勇氣擔當也是天地之差。

