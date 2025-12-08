高市斥「雷達照射」危險行為 日澳深化防衛合作1／共機「雷達照射」日F-15 高市：已向中方強烈抗議
中國航空母艦遼寧號前天(12/6)故意升空戰鬥機，兩度對日本自衛隊戰機，進行雷達照射。日本首相高市早苗昨天(12/7)指出，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。不過中國海軍發言人卻反嗆，是日本戰機來干擾中國訓練。
日本首相高市早苗(2025/12/07)：「昨天（12/6）沖繩本島，東南方的公海上空，從解放軍航母升空的戰鬥機，對於實施防衛領空任務的自衛隊戰機，斷斷續續進行雷達照射。」中國解放軍殲-15戰鬥機6號分別對兩架，日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。
也就是鎖定目標，完成發射飛彈準備極具挑釁意味。日本首相高市早苗7號指出，雷達照射是超越航空器安全飛行，必要範圍的危險行為，發生這種事件讓她感到極度遺憾。
日本首相高市早苗(2025/12/07)：「我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求，防止再次發生，我們會冷靜且堅毅地，持續應對下去。」不過中國卻反過來指責日本，自衛隊飛機干擾中方正常訓練。
中國央視主播轉述海軍新聞發言人王學猛：「日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。」日中兩國的衝突越演越烈，12月7號正值高市早苗發表台灣有事言論一個月。中國央視特地找來，日本前首相鳩山由紀夫背書，指出高市發言導致日中關係惡化。
日本前首相鳩山由紀夫：「我非常擔心，不快點採取對策的話日中關係就會持續不斷變嚴峻下去不是嗎？因為台灣問題，是中國的內政問題。」事實上日本過去也發生，他國雷達照射事件，2018年12月20號，自衛隊戰機，飛行在能登半島近海上空，突然遭南韓海軍艦艇照射火器管制雷達。之後南韓國防部還公布影片，反過來指責自衛隊戰機低空飛行威嚇，日韓關係一瞬間降到最低點。
