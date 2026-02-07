「高市新時代」下的日本走向 央廣舉辦眾院大選後論壇

日本眾議院大選將於8日舉行投開票，針對選後日本政壇權力結構重組及對區域情勢的深遠影響，中央廣播電臺（Rti央廣）將於9日上午9:30舉辦 「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，並提供現場YT直播。本次座談會由央廣董事長賴秀如致詞，總臺長張瑞昌擔任主持人，邀請學術、智庫與政界專家，共同解讀日本在首位女首相高市早苗領導下的未來走向。

執政聯盟優勢擴大 席次有望跨越三分之二門檻

根據日本媒體最新民調顯示，由自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟，選情呈現穩定領先態勢。民調預估，執政陣營在全部465席中，有望奪下超過300席，甚至可能逼近三分之二的絕對多數門檻（310席）。

廣告 廣告

自民黨目前的目標鎖定在取得261席以上的「絕對安定多數」，這將使其能主導眾議院所有常任委員會的主席職位，並確保在委員會中佔有多數席次。相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」則面臨苦戰，席次可能從選前的167席腰斬至約80席。

高市早苗領導風格：日版鐵娘子與「安倍路線」的延續

本次座談會的核心議題之一為「高市新時代」的確立。身為日本首位女首相，64歲的高市早苗以英國前首相柴契爾夫人為偶像，展現強硬的領導作風與卓越的溝通能力。高市在選戰中確立了其「工作狂」形象，曾為了準備國會答詢，自凌晨3時起召集幕僚開會，並透露自己每晚僅睡眠2至4小時。

在政策面，高市支持積極的貨幣寬鬆與擴大財政支出，延續了已故前首相安倍晉三的「安倍經濟學」路線。在外交與國防領域，她對中國採取強硬立場，並曾針對「台灣有事」發言，引發外交爭端。高市高度重視台日安全合作，其保守派立場與鮮明的國家安全觀點，預計將在選後獲得更堅實的民意基礎。

專家齊聚：深度分析日本政經局勢與台日關係

為提供第一手的專業解析，央廣本次座談會特別邀請多位跨領域專家與談，包括立法院外交及國防委員會委員陳冠廷、印太戰略智庫執行長矢板明夫、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲，以及淡江大學全球政治經濟學系副教授徐浤馨。

與談貴賓將聚焦日本眾議院選舉後的政治與經濟局勢，深入解讀「高市新時代」對印太區域安全及台日關係所帶來的實質影響。座談會結合立法實務、智庫觀察與學術研究等多元視角，為關注台日關係與國際政局發展的各界人士，提供具前瞻性與深度的分析。

YT直播網址