高市新閣上路滿月 日媒：安保新政為鞏固支持者

廿一日是高市就任首相及其新閣上路滿月，其支持率已從一開始的破八成，降至目前的六成多，儘管仍維持高檔。但日媒引述某自民黨內重量級人士報導，一旦她在外交與安保政策的應對上犯錯，那期望值膨脹的「高市泡沫」遲早會破裂。

高市前任的自民黨總裁（黨魁）兼首相石破茂上台不到一年，就因物價高漲等因素，使他領導的執政聯盟，苦吞包含眾議員大選的三場全國性及地方選舉三連敗，最後在黨內部分人士逼宮下黯然下台。

某日本政府高官形容，高市內閣這一個月來像火箭一飛沖天。其親信直言，希望她能執政十年。日媒報導說，她一上台就在安保方面提出新政策的主因，就是旨在鞏固支持者。

某自民黨內大老提醒，高市至今的民調如此之高「非比尋常」，民眾對她擔任首相的期待值可能爆表，但泡沫破裂的後座力將「很可怕」。某高市內閣幹部也提到，新閣的運作彷彿她的政治導師、已故首相安倍晉三執政時，政策完全由首相官邸由上而下主導，事務官僚只負責執行。

十月就任的高市自總裁選舉以來，開出對抗通膨的支票。日本智庫「第一生命經濟研究所」首席經濟學家熊野英生指出，日圓過度貶值恐進一步推升進口商品售價，加劇日本民眾對通膨的憂慮；這可能對高市新閣的施政及民望造成影響。

新經濟政策 規模21兆日圓

日本共同社廿一日報導指出，在高支持率的背後，高市正面臨中日關係急遽惡化，且以自民黨為首的新執政聯盟仍是少數執政，在朝小野大下如何讓國會通過新閣推出的二○二五財年追加預算，將是她接下來在內政及外交上的試金石。另在大多數選民深惡痛絕的自民黨內「政治與金錢」醜聞，她也缺乏積極的改革作為。

日本內閣廿一日召開臨時會議，擬定新的經濟政策，包括擴大對地方自治團體、電費及天然氣等的補助款與減稅，預計規模達廿一點三兆日圓。這是日本自新冠肺炎疫情結束以來，規模最大的振興經濟方案。

此一新政策的三個支柱為「應對物價高漲」、「實現強健經濟」和「強化防衛力與外交力」。在實現強健經濟上，將設立為期十年的基金，加強日本造船能力；在強化防衛力與外交力上，則將讓防衛支出及其相關支出占ＧＤＰ百分之二的目標，從原先的二○二七財年提前至二○二五財年（自今年四月一日至明年三月卅一日）達標。

