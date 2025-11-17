高市新高雄獅子會募資助仁武高中

新高雄獅子會募資十五萬元捐給高雄市仁武高中。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

國際獅子會300E5區新高雄獅子會在仁武高中家長會長林正得牽線下，號召二十個單位共捐贈十五萬元，支持弱勢學生急難救助與緊急需求補助。余忠潔校長感謝大家慷慨解囊，猶如雪中送炭的溫情。

現任300E5區新高雄獅子會周庭蓂會長邀第四專區主席鄭素臻、第七分區主席楊金龍、高雄市東區獅子會、高雄市仁愛獅子會、高雄市博愛獅子會、高雄市文化獅子會、高雄市木棉獅子會、高雄市利多獅子會、高雄市PK幸福獅子會、高雄市鎮海獅子會、高雄市新高雄獅子會、高頂實業公司、浚森公司、華新禾田農業商行、喬治亞國際開發公司、堂丞公司、富田動力科技公司、歐司盟企業公司、高雄市雄獅慢跑協會、超烽實業公司，共同捐贈仁武高中十五萬元深耕計畫經費。

廣告 廣告

捐贈儀式在仁武高中視聽教室舉行，周庭蓂會長表示，能參與捐贈儀式心情十分光榮亦深感責任重大，長期以來新高雄獅子會以公益為本，以行動支持弱勢、培養志工、推動教育與社會福祉，今天的捐贈用實際行動照亮需要幫助的角落，用堅定耐心推動可持續的社會價值。

仁武高中余忠潔校長指出，大家共同見證仁武高中深耕計畫獲得新高雄獅子會會慷慨捐贈，謹代表校方向各位捐贈者致以最誠摯的感謝，讓學校在資源不足情況下，仍能穩健前行，為學生打造更豐富的學習環境與成長空間。

余忠潔說，深耕計畫的核心是以長期投入促成教育公平、提升教學品質，並培養學生的社會責任感與公民意識。展望未來，校方將持續與新高雄獅子會等善心團體攜手，推動校內教學創新、課後輔導與多元發展，讓更多學生看見希望、追求夢想、成為社會有用之才。