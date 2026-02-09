高市旋風吹向台灣？王鴻薇：國民黨不應忽視日本選舉傳達的訊號

日本眾議院近日改選，自民黨在高市早苗領軍下，以壓倒性優勢獲勝，引發關注。對此，國民黨立委王鴻薇表示，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號。

日本眾議院8日舉行改選，日本首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利。（圖／美聯社）

王鴻薇今天表示，高市早苗的政治豪賭，讓她創造了自民黨歷史性的選舉勝利。今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣，值得關注。高市以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定；她挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沉沉、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。

廣告 廣告

王鴻薇指出，台灣各界多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇。然而更關鍵的是，高市其實精準回應了日本民眾對經濟前景的焦慮，以及對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯然顯示，選民願意為此買單。日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍有待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇說，高市長期遭受中國大陸冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意。最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風。國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

延伸閱讀

國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！

拚2028？盧秀燕3月將訪美 學者點她3個當務之急：破解綠營抗中牌

高市大勝牽動台海局勢？鄭麗文： 變「日本有事、台灣有事」了