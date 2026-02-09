高市旋風席捲！傾中派落敗 傾台派重返國會

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本眾議院選舉落幕，多名「傾中派」議員敗選，連任之路中斷。包括曾經連任十屆眾議員的立憲民主黨重量級大佬岡田克也，3個月前就是他在國會迫使高市早苗表態台灣議題，引發軒然大波，被選民視為「戰犯」；還有曾批評自民黨訪台的小澤一郎，也斷送57年的政治生涯。隨著高市政權強勢延續，日本對中國更有底氣，台、日、美的「抗中聯盟」也更加緊密。

中道改革聯合落選議員岡田克也：「果然還是高市旋風。」

將自己落選的原因歸咎給高市旋風，日本中道改革聯合眾議員、曾經連任十屆的岡田克，也敵不過的是傾中魔咒。

眾議員岡田克也vs.日本首相高市早苗（2025.11）：「（是什麼樣的情況才會認為可能構成存亡危機事態），台灣有事情勢，已十分嚴峻，若能進行模擬，我們必須為最壞的狀況，做好準備。」

就是岡田克也這場3個月前的質詢，讓高市對台灣有事表態，在國際引發軒然大波，被選民視為戰犯，斷送自己的連任之路。

中道改革聯合落選議員小澤一郎（2024.05）：「我認為（自民黨）距離崩潰的日子即將到來。」

曾批評自民黨訪台的小澤一郎等不到對方垮台，小澤王國先瓦解，本屆挑戰戰後最多的第20次，沒想到長達57年眾議員生涯就此中斷。相較之下，傾台派的前議員中山泰秀，以比例代表身分，時隔5年重返眾議院。

《路透社》記者：「（高市）對安全議題高度重視，讓她與強鄰中國之間關係緊張。」

回顧高市與中國的摩擦，北京以包括水產封殺與觀光禁令等措施施壓日本。但高市不但挺過考驗，堅持不收回談話，還多虧北京這段期間的神助攻，讓執政聯盟獲得壓倒性勝利。

《CNN》記者：「（高市）感謝川普的背書與善意發言，她也補充表示，我們的同盟潛力是無限的，這也就是強調美、日同盟關係相當堅定。」

高市治下的日本，正加倍押注美日同盟，過去中共一直拿二戰議題PUA日本，但高市的強硬立場獲得選民認證。而高市早苗提升國防自主會，大大減輕美國在第一島鏈的軍事負擔。台、日、美抗中聯盟預料將進一步深化，台灣不再是單獨面對中國，而是中國更加孤立。

