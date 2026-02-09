高市旋風影響台灣？王鴻薇揭1政治訊號：立竿見影的補藥

日本眾議院改選，首相高市早苗領導的執政聯盟獲壓倒性勝利。（美聯社）

日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56％，高市也順利連任日本首相。藍委王鴻薇指出，高市精準回應民眾對經濟的焦慮、對通膨的不滿，選民願意為「高市經濟學」買單，成了選戰中一帖立竿見影的補藥。

王鴻薇今(9日)在臉書發文表示，高市早苗的政治豪賭，讓她創造了自民黨歷史性的選舉勝利；今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣值得關注。高市早苗以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定；她挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沈沈、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。

廣告 廣告

王鴻薇指出，台灣多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇。然而更關鍵的是，高市其實精準回應了日本民眾對經濟前景的焦慮，對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯然顯示，選民願意為此買單。日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。

王鴻薇強調，高市長期遭受中共冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意。最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然佔了上風。國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

【看原文連結】