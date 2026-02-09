高市旋風橫掃千軍！改寫歷史新高 自民黨獨拿316席、執政聯盟逾3/4席次

國際中心／施郁韻報導

自由民主黨在總裁高市早苗率領下，繳出亮眼成績單。（圖／資料照）

日本眾議院於8日進行投、開票，自由民主黨在總裁高市早苗率領下，繳出亮眼成績單。席次一路飆漲，最終取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，等同取得眾議院465席中超過4分之3的席次。

日本放送協會《NHK》與共同社等日媒報導，自民黨在選前為198席、維新會34席，合計232席。自民黨暴增至316席，超越1986年中曾根康弘政權時期的紀錄，還創下自民黨創黨以來最高席次，高市個人魅力橫掃千軍。

由立憲民主黨和公明黨合組新黨「中道改革聯合」，則從選前167席變為49席。國民民主黨從27席增加1席，成為28席；參政黨從原來的2席大幅成長至15席。

《NHK》報導指出，在自民黨與中道改革聯盟「一對一對決」的24個選區中，自民黨奪得22勝2敗的勝利。

高市早苗在社群媒體X以英文和日文回應美國總統川普，「衷心感謝川普總統溫暖的話語。我非常期待於今年春天造訪白宮，並能一同推動進一步強化日美同盟。」

