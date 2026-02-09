「高市旋風」橫掃日本政局，央行何時升息？日圓還會升值？專家點出三大關鍵

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選戰一舉拿下316席，取得「超級多數」，在國會中掌握高度穩定的執政基礎。隨著政局塵埃落定，市場普遍預期，日本政府未來在財政政策上將擁有更大的施政空間，政策方向可能轉向更具擴張性，並將資源聚焦於國防建設、AI等具戰略意義的投資領域，藉此強化國家競爭力並帶動中長期經濟成長。

財政政策轉向擴張，如何兼顧財政紀律？



滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處資深副總裁李勝凱指出，根據過往經驗顯示，擴張性的財政政策往往伴隨財政赤字擴大與通膨壓力升溫的疑慮，因此，日本政府在推動擴張政策的同時，仍將面臨維持財政紀律的挑戰。

廣告 廣告

他認為，未來政府可能透過削減不必要的補助、重新檢視支出結構等方式，平衡擴張政策與財政穩健之間的取捨。

針對選舉期間備受矚目的政策承諾，包括暫停徵收8%食品與飲品消費稅兩年的方案，李勝凱分析，該措施在刺激內需、減輕民眾生活負擔方面具有正面效果，但同時也將對政府稅收帶來一定壓力。

在財政擴張與減稅政策需同步推進的情況下，相關方案未來可能出現規模調整，或加入提前終止條款，以在提振經濟與維持財政平衡之間取得折衷。

日本央行升息節奏，仍保留調整彈性

貨幣政策方面，李勝凱預期，日本央行最快可能於今年7月升息1碼，將政策利率調升至1%。不過，考量日圓持續偏弱，以及政府推動財政擴張所可能帶來的影響，央行在升息節奏與時點上仍然保有相當調整彈性，實際決策將視通膨走勢、經濟復甦力道及匯率表現而定。

日圓走勢與政府干預時點



至於外匯市場，上半年美元兌日圓匯率仍可能在高檔區間震盪，日本政府不排除在必要時出手干預，以避免日圓過度貶值對進口成本與通膨帶來衝擊。

隨著市場逐步消化財政與貨幣政策方向，下半年匯率波動有機會趨於收斂，2026年下半年整體走勢可望逐步回穩。

整體而言，滙豐目前對日本公債與日圓維持中性看法，認為短期內市場仍將受到政策預期與國際資金流向影響，波動難以避免，後續發展仍須密切關注日本政府在財政擴張與財政紀律之間的政策拿捏，以及日本央行對升息步調的實際執行狀況，這些因素都將成為左右日圓走勢與債市表現的關鍵變數。



更多風傳媒報導

