高市早苗「台灣有事」言論延燒 中日官員北京磋商
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言讓中國跳腳，中國祭出一連串的報復行動，引發中日關係緊張。中日涉外官員今天在北京磋商，預估日本將重申日相答辯未改變1972年日中聯合聲明立場，磋商可否打破僵局，仍是未知數。
日本共同社18日報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，18日上午從下榻酒店出發，將在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松，舉行磋商。雙方磋商將圍繞高市早苗先前提及，若台灣發生突發事態，伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯。
中日關係緊張局勢加劇，日本欲讓此事得到平息；不過中國強烈要求撤回上述答辯，磋商可否打破僵局，還是未知數。
報導提到，預計金井正彰將在磋商中重申，高市早苗的答辯，未改變日本在1972年日中聯合聲明中表明「承認中華人民共和國是中國唯一合法政府」立場，推估日本不會同意應中國要求，撤回上述答辯。
中國駐大阪總領事薛劍在高市早苗涉台答辯後，於社群X平台發布「砍掉骯髒的腦袋」貼文，也被日本抗議，推估金井正彰也會將這部分做為問題，在磋商中提出。
日本原先尋求可在南非舉行20國集團（G20）峰會期間，實現高市早苗與中國國務院總理李強的場邊會談，試圖藉此緩和緊張關係；中國外交部發言人毛寧在17日記者會上明確表示，沒有會見的安排。
中國對於高市早苗的國會答辯跳腳，北京指稱相關言論嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日本的中國公民人身安全帶來風險，提醒中國公民近期避免前往日本，多家中國旅行社暫停銷售日本旅遊行程。接著，中國教育部16日晚間發布留學預警，建議中國公民謹慎規畫赴日留學的安排。
此外，中國海事局繼15日公布黃海中部實彈射擊警告後，昨日深夜連雲港海事局再發布航行警告，11月18日至25日一連八天，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
日相涉台談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好
（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相高市早苗日前「台灣有事」的相關發言引發中日關係緊張，中國日本商會呼籲兩國政府透過更良好的溝通改善關係。中央社 ・ 2 小時前
高市早苗「台灣有事」觸中國紅線！彭博分析師揭4報復手段：太激烈
日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論調，並暗示不排除出兵協助，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此彭博分析師認為，以北京的激烈手段，恐採取「至少4種報復方式」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國黃海實彈連射8天 國防部：將提升應變中心備戰作為
針對中國因中日關係緊張，宣布在黃海連續進行實彈射擊等軍事威脅，國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏今天（18日）表示，國軍已運用聯合情監偵系統，先行研判共軍真實行動意圖，並循管道發布動態，確保國家安全。鏡新聞 ・ 39 分鐘前
「台灣有事論」掀波瀾 中日在北京展開司局長級外交磋商
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，掀起軒然大波，日本外務省特別指派「亞洲大洋洲局」局長「金井正彰」，到北京進行說明與外交磋商。金井正彰今（18）日從下榻的飯店出發，到大陸外交部，與亞洲司司長「劉勁松」中廣新聞網 ・ 33 分鐘前
中國禁遊客赴日施壓 日學者喊「幸運」
[NOWnews今日新聞]由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈抗議，中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖向日本施壓。對此，日本前內閣官房參與、經濟學者高橋洋一在社群平台上發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
越式洗髮按摩偷摸被抓包 色男瞎回「別間可以 以為你們也行」
一間嘉義越式洗髮店指控男客人騷擾女員工，業者蒐證拍下男子在按摩時伸出鹹豬手摸小腿的畫面，當場將他趕走並列入黑名單。男子辯稱「別間店可以」，讓業者憤怒決定公開此事。原來該名王姓男子已多次對員工毛手毛腳，員工為避免事情擴大而隱忍，這次終於被店家抓到鐵證！業者決定曝光提醒同業提高警覺，避免女員工再受騷擾。TVBS新聞網 ・ 26 分鐘前
不只台中！北市驚現「不下雨的洞」 鄭明典曝原因
不只台中！北市驚現「不下雨的洞」 鄭明典曝原因EBC東森新聞 ・ 28 分鐘前
奪命瞬間曝光！閨密機車雙載「疑騎入絕命死角」遭物流車輾1死1傷
台中市北屯區今（18）日清晨6時許，一輛物流貨車行經松竹路一段，42歲梁男駕駛物流車準備右轉進入巷內卸貨時，與雙載機車發生碰撞，騎士34歲古女及乘客37歲羅女雙雙被捲入車底，其中古女當場死亡、羅女則重傷送醫。透過監視器畫面可見，雙載機車在物流車右轉時，疑似因騎至視線死角，導致與物流車發生碰撞倒地，梁男也向警方供稱「真的沒看到人」。全案經警詢後，依過失致死罪嫌將梁男移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
烏克蘭買法國百架飆風戰機 兩國財務困境若無解最終恐難交付成品
據BBC 17日報導，烏克蘭空防即將迎來重大升級。法國宣布，將向烏克蘭提供100架「飆風」戰機（Rafale），並協助打造更先進的防空系統；烏克蘭總統澤倫斯基形容這項協議相當具有「歷史性」。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前
「日本籤求不了中國人幸福」 他淺草寺投冥鈔求籤遭嘲：詛咒自己
日本東京淺草寺是不少外國旅客必訪景點之一，不過近日卻有中國男子「投冥鈔求籤」，被其他網友群嘲，「好聰明啊。給自己折壽。天才」「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」「籤文也直說了，如果不自愛自重 現在的好事也只是如夢可疑」。鏡週刊Mirror Media ・ 32 分鐘前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 1 天前
台中7旬翁獨居失聯 警消破門見癱坐在地急送醫
台中70歲羅姓男子，退休後平時投入志工服務，近日突然未準時到班服務，在外縣市的女兒接獲通知，因聯繫不上父親且無法立刻趕回家相當焦急，打電話向警方求助，員警到場敲門，聽到屋內有微弱聲音，聯絡消防人員到場破門，進門才發現羅男因血糖低癱坐在地上，趕緊協助送醫，化解一場虛驚，讓家屬相當感謝。自由時報 ・ 1 小時前
余祥銓炒飯孝敬余天 遭老爸嫌可怕？星二代前進漁港當討海人 鹿希派兒時夢想竟是開海鮮餐廳｜Yahoo星二代很忙內
除了在演藝圈發展，鹿希派同時也是牛肉麵店老闆，但其實他真正的夢想是開海鮮餐廳？！《Yahoo星二代很忙內》替鹿希派圓夢，請來余祥銓作伴到龜吼漁港的海鮮餐廳進行一日體驗。鹿希派說：「小時候真的很想開海鮮餐廳，因為覺得那是帶來歡樂跟愛的地方，結果被家人取笑。」到海鮮餐廳工作，當然要做海鮮，首要任務就是學挑魚貨，沒想到一籃籃漁獲重量驚人，兩人被老闆不斷催促「動作快一點！」余祥銓邊拉漁網邊哀號：「真的很重、超累！」星二代很忙內 ・ 24 分鐘前
雄中司儀好強！ 台上還原「陶喆迷因」 毛利文、德文也會
高雄中學校慶運動會上，兩名高一新生擔任司儀，展現驚人口才和多元才藝，震撼全場！他們不僅咬字清晰，更以創意十足的班級介紹詞，融入繞口令、歌唱、迷因哏等元素，流暢地朗誦世界最長的毛利文地名和德文人名，甚至重現陶喆迷因，連校長都在社群媒體讚賞「史上最強司儀」，讓人見識到新生代的非凡天分與台風。TVBS新聞網 ・ 28 分鐘前
財劃法修惡卓榮泰「全面迎戰」 盧秀燕卻喊閣揆應「全面迎合」
立法院上週五匆忙通過再修訂的財劃法，行政院長卓榮泰昨（17日）強硬地說「全面迎戰」；台中市長盧秀燕今喊話卓榮泰，不應說「全面迎戰」，中央財政全來自地方上繳稅收，長期肥中央、瘦地方，卓揆應「全面迎合」地方財政需求；她更稱讚這屆立法院及立委為地方建設講話，她要給予肯定及感謝。自由時報 ・ 1 小時前
國民黨版財劃法舉債5600億 卓榮泰：編不出來、無法執行
藍白二度聯手強修財劃法，行政院長卓榮泰昨宣告全面迎戰，並將在20日提出院版草案送立法院審議。卓榮泰今天在立法院表示，國民黨新版財劃法除了會造成5600億元的舉債，超過「公債法」的上限，直言依國民黨版本，「我們編不出預算、無法執行。」立委沈伯洋建議，面對「例外狀態」，行政院可以考慮民間學者的建議，做相自由時報 ・ 46 分鐘前
女童遲到遭罰「100下深蹲」背部突劇痛 送醫不治
女童遲到遭罰「100下深蹲」背部突劇痛 送醫不治EBC東森新聞 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」 林右昌：清醒判斷
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日指出，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此話一出，中國駐大阪總領事薛劍卻暗示要「斬首」，引起國際譁然。目前正在以色列訪問、曾與高市...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前