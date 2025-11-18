高市早苗「台灣有事」言論延燒 中日官員北京磋商

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言讓中國跳腳，中國祭出一連串的報復行動，引發中日關係緊張。中日涉外官員今天在北京磋商，預估日本將重申日相答辯未改變1972年日中聯合聲明立場，磋商可否打破僵局，仍是未知數。

日本首相高市早苗（前）「台灣有事」相關發言讓中國跳腳，中國祭出一連串的報復行動，引發中日關係緊張，中日涉外官員18日在北京磋商。（資料照／KAZUHIRO NOGI/AFP／Getty Images)

日本共同社18日報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，18日上午從下榻酒店出發，將在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松，舉行磋商。雙方磋商將圍繞高市早苗先前提及，若台灣發生突發事態，伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯。

中日關係緊張局勢加劇，日本欲讓此事得到平息；不過中國強烈要求撤回上述答辯，磋商可否打破僵局，還是未知數。

報導提到，預計金井正彰將在磋商中重申，高市早苗的答辯，未改變日本在1972年日中聯合聲明中表明「承認中華人民共和國是中國唯一合法政府」立場，推估日本不會同意應中國要求，撤回上述答辯。

中國駐大阪總領事薛劍在高市早苗涉台答辯後，於社群X平台發布「砍掉骯髒的腦袋」貼文，也被日本抗議，推估金井正彰也會將這部分做為問題，在磋商中提出。

日本原先尋求可在南非舉行20國集團（G20）峰會期間，實現高市早苗與中國國務院總理李強的場邊會談，試圖藉此緩和緊張關係；中國外交部發言人毛寧在17日記者會上明確表示，沒有會見的安排。

中國對於高市早苗的國會答辯跳腳，北京指稱相關言論嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日本的中國公民人身安全帶來風險，提醒中國公民近期避免前往日本，多家中國旅行社暫停銷售日本旅遊行程。接著，中國教育部16日晚間發布留學預警，建議中國公民謹慎規畫赴日留學的安排。

此外，中國海事局繼15日公布黃海中部實彈射擊警告後，昨日深夜連雲港海事局再發布航行警告，11月18日至25日一連八天，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

（責任主編：莊儱宇）