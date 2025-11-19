高市早苗「台灣有事論」中日關係緊張 談判陷僵局 旅遊業叫苦 北京民眾：政治歸政治

日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」後，引爆北京強烈不滿，雙邊關係迅速降到冰點。高市日前在國會強調，若中國攻擊台灣、影響日本生存，日本可能採取「軍事回應」。11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松展開司局長級磋商，但進展有限。

會後畫面更引發熱議——劉勁松與金井交談時「雙手插口袋」送客，受訪時直言對會談成果「不滿意」，象徵雙方分歧依舊僵硬。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松展開司局長級磋商。圖片來源：PEDRO PARDO/AFP/ Getty Imags)

兩國交流急凍 旅遊、商務全面踩煞車

日本政府強調，高市無意撤回相關言論。共同社分析，政治立場碰撞下，雙方在政治、經濟甚至民間交流都急速降溫。旅遊業率先受傷，中國發布赴日旅遊警示，大量航班取消，許多原本已規劃赴日的旅客被迫暫停行程。中國是日本最大觀光客來源，占比約四分之一，如今衝擊立刻浮現。

不只旅遊，日本電影被撤檔、地方與商務交流也開始受到波及，冷卻氣氛向下蔓延。

在日本東京的東日本國際旅行社（ East Japan International Travel Service Co.）表示，每個月大概固定支出是1000萬日圓，如果情況一直惡化，當然會給企業的經營和管理造成很大的影響。

日本東京的東日本國際旅行社（ East Japan International Travel Service Co.）表示，如果情況一直惡化，當然會給企業的經營和管理造成很大的影響。圖片來源：REUTERS/Issei Kato/File Photo

北京街訪反應兩樣情 政治與個人興趣「切割」

儘管官方立場強硬，但部分北京民眾認為「政治歸政治」，強調與國家保持一致很重要，但個人興趣不必綁在一起，文化交流不會受太大影響，買日本商品也不會刻意改變習慣。

分析指出，日方應已在會中重申，高市言論不會撼動日本的一中政策。接下來，日本外務事務次官船越健裕將與中國駐日大使吳江浩會談。

G20將於11月22日在南非登場，中方已表態國務院總理李強不會在會期間與高市會面，但日方仍希望尋求對話突破口，能否打開冰封局面仍待觀察。