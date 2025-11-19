高市早苗「台灣有事論」引爆中日僵局！黃暐瀚分析日本不退中國不慫的原因

日本首相高市早苗的「台灣有事論」持續引爆中日外交風波，雙方對峙不斷升級。政治評論員黃暐瀚深度分析指出，這場風暴形成「日本不退、中國不慫」的僵局。日本方面，高市內閣民調飆升、美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連續三篇發文力挺日本，讓日本毫無退讓壓力；中國方面，抗戰終結80週年民族情緒高漲、民眾要求對日施予「鐵拳」，習近平政權同樣難以讓步。黃暐瀚認為，雙方都站在各自難以退讓的位置上，僵局短期內恐難打破。

外交磋商無果 黃暐瀚：「照片會說話」

日本外務省緊急派遣亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面。18日會談結束後，金井正彰面色凝重、不發一語。黃暐瀚點出一個細節：「有媒體捕捉到，亞洲司司長劉勁松送客時竟然雙手插褲子口袋，態度極不友善。陸方官員手插口袋表示高高在上，日本官員頭低低，照片會說話。」

「這是司長級會面，層級不高，也沒談出什麼結果。」黃暐瀚指出，雙方僅是磋商，這種層級不可能做重大決定，「但有見面就希望降溫。現在看起來雙方情緒都還很高漲，就沒有一邊要退。」日本不撤回高市談話，中國要求高市必須給人民明確交代，僵局顯而易見。

中國反制全面啟動：49萬張機票取消、公安拍片勸退

中國的反制措施已全面上路。黃暐瀚列舉：文旅部發布赴日旅遊警示、49萬張機票被取消、日本動漫暫停上檔。「中國大陸覺得已經踩到紅線了，所以不去旅遊、不去遊學、要去釣魚台巡航。」

黃暐瀚播放中國大陸公安拍攝的宣傳影片，影片警告：「別再訂日本機票了，近期去日本純是花錢找罪受。治安不靖、詐騙專盯中國人、富士山爬山可能失聯。」影片呼籲：「國內什麼美食美景不夠你選？雲南的花、新疆的川、東北的雪，哪樣不比踩坑之旅香？」

「仇日情結還在延燒，抗戰終結80週年，《南京照相館》今年上映。」黃暐瀚認為必須理解這種情緒，「必須理解仇恨日本的中國大陸民眾。」目前49萬張機票取消，「少了三分之一旅客流量，這是實打實的。」

旅遊制裁效果可能不如預期？黃暐瀚分析日本觀光數據

黃暐瀚指出，「旅遊制裁是否有用？後續有待觀察。」他拿出數據分析：疫情後日本觀光已強勁復甦，2023年10至12月即使中國遊客尚未完全恢復，日本旅遊已回到疫情前水準。現在每月遊客達300至400萬人次，全年可望破4000萬。

更關鍵的是，黃暐瀚指出，「退的是誰的機票？是全日空跟日本航空嗎？不是，退的是中國航空、東方航空，是中國航空公司受影響，不是日本的。第二個，中國旅客到日本玩，是不是真的都是一條龍，是中國企業在賺，不是日本企業在賺。如果是這樣，對日本的影響衝擊就不會如想像中那麼大。」

日本經濟安保大臣小野田紀美的談話更說明日本態度。當記者問到旅遊抵制的經濟影響，小野田回應，「我是經濟安全保障大臣，不是觀光大臣。但我可以告訴你，過度依賴一個容易突然制裁、情緒化且無法好好對話的對象，本身就是供應鏈風險。」黃暐瀚解讀，「簡單講就是日本不退。」

美國駐日大使連發三篇力挺 黃暐瀚：這是關鍵因素

黃暐瀚關注美國角色：「美國其實摻和進來了，只是大家可能沒特別發現。」他追蹤美國駐日大使George Glass的社群帳號，「他已經發了三篇了。」

11月15日中國祭出旅遊制裁時，Glass第一時間發文感謝中國駐日大使吳江浩：「謝謝你們讓美日更加團結。」隨後又發布高市早苗登上美國航母的照片，強調美日同盟「妥妥的越來越好」。

最關鍵的是昨天這篇。Glass轉發讀賣新聞關於中國四艘海警船駛入釣魚台海域的報導，明確表示，「美國堅定不移致力於保衛日本，包括釣魚島。」他還強調川普總統已重申，根據美日安保條約第五條，美國有義務保衛日本。

「等於美國駐日大使講說釣魚台，美國認為是日本的。」黃暐瀚分析，「當美國駐日大使連續po三篇挺高市時，高市在背後有美國撐腰。那你說中國大陸能忍嗎？不能忍，所以不能慫，所以不會退。那日本也不退。」

民調數字是關鍵 黃暐瀚：「高市哪裡能道歉？」

黃暐瀚拿出民調數據，「如果現在高市民調是19%，我看他哪裡能道歉。可是他現在民調就高，每一份民調都往上升。」共同社民調比10月還高，JNN輿論調查達82%，讀賣新聞也比之前更高。

「當民調在上升，你叫高市怎麼退？」黃暐瀚用同理心分析中國處境，「當中國大陸中華民族的民情激憤，國仇家恨，一定要抗日，你叫習近平怎麼退？因為中國大陸民眾希望他對日本施予鐵拳。但日本民眾說你現在民調高，那有人會在民調高的時候半夜要吃西瓜反常嗎？不會的。」

黃暐瀚呼籲：溫和堅定，不增加仇恨

對於這場風波，黃暐瀚提出他的處世哲學，「你想一下自己是什麼樣的態度跟理念，你就溫和堅定去執行就好了。不用去討罵，不用去仇恨，不用跟意見不同的人在網路打筆戰。因為那都是增加仇恨。」

「如果你喜歡日本，你就去就好了。去日本旅遊是因為你喜歡，而不是說你去幫誰。不用上街遊行去譴責習近平，都不需要做這些事情。因為這包含民族仇恨在裡面。中國大陸民眾有經歷抗戰傷痛的，他對日本很不能接受，你必須理解的。」

黃暐瀚總結，「日本不退、中國不慫。旅遊制裁已經祭出，但會不會有用，還有待觀察。」他認為，當民調持續上升、美國力挺，高市不可能退讓；當民族情緒激憤、民眾要求鐵拳，習近平同樣難以讓步。這場僵局短期內恐難打破，後續發展仍需持續觀察。