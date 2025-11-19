高市早苗「台灣有事論」引爆中日僵局！黃暐瀚分析日本不退中國不慫的原因
黃暐瀚分析：高市內閣民調飆升、美國駐日大使連發三篇力挺、抗戰終結80週年民族情緒高漲、中國民眾要求對日施予「鐵拳」
日本首相高市早苗的「台灣有事論」持續引爆中日外交風波，雙方對峙不斷升級。政治評論員黃暐瀚深度分析指出，這場風暴形成「日本不退、中國不慫」的僵局。日本方面，高市內閣民調飆升、美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連續三篇發文力挺日本，讓日本毫無退讓壓力；中國方面，抗戰終結80週年民族情緒高漲、民眾要求對日施予「鐵拳」，習近平政權同樣難以讓步。黃暐瀚認為，雙方都站在各自難以退讓的位置上，僵局短期內恐難打破。
外交磋商無果 黃暐瀚：「照片會說話」
日本外務省緊急派遣亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面。18日會談結束後，金井正彰面色凝重、不發一語。黃暐瀚點出一個細節：「有媒體捕捉到，亞洲司司長劉勁松送客時竟然雙手插褲子口袋，態度極不友善。陸方官員手插口袋表示高高在上，日本官員頭低低，照片會說話。」
「這是司長級會面，層級不高，也沒談出什麼結果。」黃暐瀚指出，雙方僅是磋商，這種層級不可能做重大決定，「但有見面就希望降溫。現在看起來雙方情緒都還很高漲，就沒有一邊要退。」日本不撤回高市談話，中國要求高市必須給人民明確交代，僵局顯而易見。
中國反制全面啟動：49萬張機票取消、公安拍片勸退
中國的反制措施已全面上路。黃暐瀚列舉：文旅部發布赴日旅遊警示、49萬張機票被取消、日本動漫暫停上檔。「中國大陸覺得已經踩到紅線了，所以不去旅遊、不去遊學、要去釣魚台巡航。」
黃暐瀚播放中國大陸公安拍攝的宣傳影片，影片警告：「別再訂日本機票了，近期去日本純是花錢找罪受。治安不靖、詐騙專盯中國人、富士山爬山可能失聯。」影片呼籲：「國內什麼美食美景不夠你選？雲南的花、新疆的川、東北的雪，哪樣不比踩坑之旅香？」
「仇日情結還在延燒，抗戰終結80週年，《南京照相館》今年上映。」黃暐瀚認為必須理解這種情緒，「必須理解仇恨日本的中國大陸民眾。」目前49萬張機票取消，「少了三分之一旅客流量，這是實打實的。」
旅遊制裁效果可能不如預期？黃暐瀚分析日本觀光數據
黃暐瀚指出，「旅遊制裁是否有用？後續有待觀察。」他拿出數據分析：疫情後日本觀光已強勁復甦，2023年10至12月即使中國遊客尚未完全恢復，日本旅遊已回到疫情前水準。現在每月遊客達300至400萬人次，全年可望破4000萬。
更關鍵的是，黃暐瀚指出，「退的是誰的機票？是全日空跟日本航空嗎？不是，退的是中國航空、東方航空，是中國航空公司受影響，不是日本的。第二個，中國旅客到日本玩，是不是真的都是一條龍，是中國企業在賺，不是日本企業在賺。如果是這樣，對日本的影響衝擊就不會如想像中那麼大。」
日本經濟安保大臣小野田紀美的談話更說明日本態度。當記者問到旅遊抵制的經濟影響，小野田回應，「我是經濟安全保障大臣，不是觀光大臣。但我可以告訴你，過度依賴一個容易突然制裁、情緒化且無法好好對話的對象，本身就是供應鏈風險。」黃暐瀚解讀，「簡單講就是日本不退。」
美國駐日大使連發三篇力挺 黃暐瀚：這是關鍵因素
黃暐瀚關注美國角色：「美國其實摻和進來了，只是大家可能沒特別發現。」他追蹤美國駐日大使George Glass的社群帳號，「他已經發了三篇了。」
11月15日中國祭出旅遊制裁時，Glass第一時間發文感謝中國駐日大使吳江浩：「謝謝你們讓美日更加團結。」隨後又發布高市早苗登上美國航母的照片，強調美日同盟「妥妥的越來越好」。
最關鍵的是昨天這篇。Glass轉發讀賣新聞關於中國四艘海警船駛入釣魚台海域的報導，明確表示，「美國堅定不移致力於保衛日本，包括釣魚島。」他還強調川普總統已重申，根據美日安保條約第五條，美國有義務保衛日本。
「等於美國駐日大使講說釣魚台，美國認為是日本的。」黃暐瀚分析，「當美國駐日大使連續po三篇挺高市時，高市在背後有美國撐腰。那你說中國大陸能忍嗎？不能忍，所以不能慫，所以不會退。那日本也不退。」
民調數字是關鍵 黃暐瀚：「高市哪裡能道歉？」
黃暐瀚拿出民調數據，「如果現在高市民調是19%，我看他哪裡能道歉。可是他現在民調就高，每一份民調都往上升。」共同社民調比10月還高，JNN輿論調查達82%，讀賣新聞也比之前更高。
「當民調在上升，你叫高市怎麼退？」黃暐瀚用同理心分析中國處境，「當中國大陸中華民族的民情激憤，國仇家恨，一定要抗日，你叫習近平怎麼退？因為中國大陸民眾希望他對日本施予鐵拳。但日本民眾說你現在民調高，那有人會在民調高的時候半夜要吃西瓜反常嗎？不會的。」
黃暐瀚呼籲：溫和堅定，不增加仇恨
對於這場風波，黃暐瀚提出他的處世哲學，「你想一下自己是什麼樣的態度跟理念，你就溫和堅定去執行就好了。不用去討罵，不用去仇恨，不用跟意見不同的人在網路打筆戰。因為那都是增加仇恨。」
「如果你喜歡日本，你就去就好了。去日本旅遊是因為你喜歡，而不是說你去幫誰。不用上街遊行去譴責習近平，都不需要做這些事情。因為這包含民族仇恨在裡面。中國大陸民眾有經歷抗戰傷痛的，他對日本很不能接受，你必須理解的。」
黃暐瀚總結，「日本不退、中國不慫。旅遊制裁已經祭出，但會不會有用，還有待觀察。」他認為，當民調持續上升、美國力挺，高市不可能退讓；當民族情緒激憤、民眾要求鐵拳，習近平同樣難以讓步。這場僵局短期內恐難打破，後續發展仍需持續觀察。
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 17 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 17 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 3 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 5 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 41 分鐘前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 22 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前