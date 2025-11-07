高市早苗上任後首度國會表態：中國武力攻台 可構成「存立危機事態」

日本首相高市早苗。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 根據日本主流媒體《朝日新聞》、《日經新聞》及《時事通信社》等報導，首相高市早苗今天（7日）在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」是否構成日本「存立危機事態」做出明確表態：若中國大陸動用軍艦等武力攻擊台灣，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，進而啟動集體自衛權，允許自衛隊行使武力。

報導說明，高市在回應立憲民主黨代表岡田克也質詢時強調，台灣海峽穩定直接攸關日本安全，若中國以武力改變現狀，且攻擊伴隨軍艦等武力行使，日本將依《存立危機事態》認定基準，綜合判斷是否構成對日本存亡的「重要影響事態」。一旦認定成立，自衛隊即可依2015年安保法行使集體自衛權，與盟邦共同應對。

這是高市10月21日就任日本首位女首相後，首次在國會正式答弁台海危機議題。她重申「台灣有事就是日本有事」的立場，並指出台海局勢已成為日本安保政策核心挑戰。政府將持續強化危機管理與情報蒐集能力。事實上，有關議題早在2015年，時任首相安倍晉三，即制定《平和安全法制》，首次在法律上將「存立危機事態」納入可行使集體自衛權的條件，台灣有事被列為可能適用情境之一；2021年，時任首相菅義偉；公開稱「台灣有事就是日本有事」，並暗示可能適用存立危機事態；2022年，首相岸田文雄任內，政府文件《國家安保戰略》首次寫入：「台灣海峽和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺要素」，並強化西南諸島防衛。脈絡相承一貫。

高市過去以保守派立場聞名，曾多次公開支持台灣。此次表態被視為其內閣安保路線的延續，預料將進一步牽動日中關係與印太區域局勢。

