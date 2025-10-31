高市早苗下午見習近平 預料關切中國海警船頻入釣魚台
日本首相高市早苗今（31日）出席在南韓慶州舉行的APEC（亞太經濟合作會議）首腦會議，並將於下午與中國國家主席習近平舉行首次正式會談，成為此次行程中的最大焦點。
綜合日媒報導，這場日中首腦會談正朝協調方向推進，雙方預計將就推進日中「戰略互惠關係」交換意見。若會談順利實現，將是繼去年11月秘魯會晤後，時隔約1年再次舉行的首腦對話。高市早苗曾在24日施政演說中表示「中國是重要的鄰國」，並強調希望透過對話建立建設性且穩定的日中關係。
會談議題預料將涉及日本對中國行動的關切，包括沖繩縣釣魚島周邊領海中國海警艦艇的持續進入，以及中國當局對在留日本人的拘留事件等。另一方面，中方對高市首相多次參拜靖國神社、並以親台立場著稱的背景保持警戒。
為應對這場關鍵會談，高市首相已精心準備，並臨時取消原定與其他國家首腦的午餐安排，全力專注與中國的交涉。習近平主席未對高市首相發送就任祝電的異例做法，也為會談增添了更多敏感因素。
此次首腦會議中，APEC亦將面對全球貿易摩擦與川普關稅影響下，是否能順利採納首腦宣言的焦點議題，而川普本人並未出席會議。
更多鏡週刊報導
爆偷吃王子！粿粿求「夫妻愛情永固」抽下籤慘成現況 神準廟宇網神到了
防堵非洲豬瘟禁宰15天衝擊傳統市場 經濟部：每攤補助3萬
震驚考古界！瑞典釣客挖蚯蚓 意外掘出「最完整中世紀早期銀器寶藏」
其他人也在看
習川會》正式開始 中美雙邊談判進入深水區
【楊日興／韓國釜山報導】（10：20更新）習川會正式開始，根據APEC大會提供影像，大陸國家主席習近平在致詞時向川普釋出善意，隨後直播，顯示習近平、美國總統川普已率雙方高官幕僚正式開始進行雙邊談判，進入深水區。中時財經即時 ・ 1 天前
川習會「未談台灣問題」 他曝對台有利：習近平想在台海搞事得看美國反應
即時中心／梁博超報導美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這對台灣而言可說是一個利好，「沒有消息就是好消息。」他強調，只要美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」民視 ・ 1 小時前
川習會打「12分」！川普宣布對中關稅「即刻降10%」 100分鐘沒談台灣
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行雙邊高峰會，歷時約100分鐘後落幕。川普隨即登...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
給習近平「下馬威」？「川習會」登場60分鐘前，川普下令將重啟塵封30年的核武試驗
美國總統川普（Donald Trump）30日將在南韓與中國國家主席習近平會面，而就在距離會談開始前的不到一小時，他宣布將指示美國國防部開始進行核武測試，目標是要與俄羅斯和中國「站在同一基準上」——此舉明顯意在加大對北京的施壓。川普在社群媒體平台「Truth Social」上寫道：「美國擁有比任何國家都多的核武。這是在我第一任期內完成的，包括對現有武器的全面......風傳媒 ・ 23 小時前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 23 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 23 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 23 小時前