高市早苗下午見習近平 預料關切中國海警船頻入釣魚台

日本首相高市早苗今下午將與中國國家主席習近平舉行首次正式會談。（翻攝自高市早苗IG）

日本首相高市早苗今（31日）出席在南韓慶州舉行的APEC（亞太經濟合作會議）首腦會議，並將於下午與中國國家主席習近平舉行首次正式會談，成為此次行程中的最大焦點。

綜合日媒報導，這場日中首腦會談正朝協調方向推進，雙方預計將就推進日中「戰略互惠關係」交換意見。若會談順利實現，將是繼去年11月秘魯會晤後，時隔約1年再次舉行的首腦對話。高市早苗曾在24日施政演說中表示「中國是重要的鄰國」，並強調希望透過對話建立建設性且穩定的日中關係。

會談議題預料將涉及日本對中國行動的關切，包括沖繩縣釣魚島周邊領海中國海警艦艇的持續進入，以及中國當局對在留日本人的拘留事件等。另一方面，中方對高市首相多次參拜靖國神社、並以親台立場著稱的背景保持警戒。

為應對這場關鍵會談，高市首相已精心準備，並臨時取消原定與其他國家首腦的午餐安排，全力專注與中國的交涉。習近平主席未對高市首相發送就任祝電的異例做法，也為會談增添了更多敏感因素。

此次首腦會議中，APEC亦將面對全球貿易摩擦與川普關稅影響下，是否能順利採納首腦宣言的焦點議題，而川普本人並未出席會議。

