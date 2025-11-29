高市早苗不撤回「台灣有事」言論 郭正亮爆北京反制劇本

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，被議員問及「台灣若發生緊急事態是否有具體案例」，她的回答卻意外點燃中日外交火線。高市早苗於26日出面解釋稱，當日是基於議題具體案例被詢問，才決定誠實回答，無意讓局勢升溫；然而她也提到，日本已在《舊金山和約》中放棄所有權利，因此日本並無立場認定台灣的法律地位，相關說法再度擴大輿論與政治漣漪。對此，前立委郭正亮28日就表示，「北京後續反制動作勢必持續升級」。

郭正亮28日在中天政論節目《中天辣晚報》中直言，「台灣有事」的表述形同介入中國內政，尤其牽涉台海衝突時，日本根本不具備對台派兵權，遑論參與軍事行動。這句話讓北京高度敏感，也使中國大陸認為日本逾越紅線，「這是我家的內政，你怎麼能伸手？」

郭正亮更表示，高市為化解武力介入疑慮，本可單純承諾日本「不出兵、不介入」，迅速止血了事；但她偏偏引述《舊金山和約》來強調日本無權判定台灣法律地位，反倒製造一個新的問題「你的意思是不是認為台灣地位未定？」郭正亮強調，中國大陸根本不承認《舊金山和約》，原因在於北京與俄羅斯當年皆未參加簽署。

郭正亮直言，就中國大陸觀點，其所理解的法律脈絡是《開羅宣言》與《波茨坦公告》，並依序連結到日本終戰詔書、1972年中日聯合聲明與後續的三項相關文件，以此形成「主權歸屬已明確」的歷史與國際法主張；但這些關鍵文件，高市卻一字未提，「只講舊金山和約，這語境等於退回1972年前的論調，讓人不可思議」。

郭正亮指出，高市的說法甚至比擬於二戰後佐藤榮作政府的立場，而當年中國大陸拒絕與日本建交的原因，正是日方曾出現「台灣法律地位未定」的模糊論述。如今高市從1972年建交框架一路走來已逾50年，卻在國會答詢出現「倒退式論述」，等同顛覆中日建交公報與主權解讀脈絡，「舊議題未解、新問題誕生，外交議題變成主權論述賽局。」

郭正亮認為，北京後續反制動作勢必持續升級，他強調，「台灣地位對北京來說，主權框架內早已確立，只是政權歸屬的內部競逐，而非國際法爭議」。郭正亮警告，北京對日行動可能會從經貿、文宣、海警等面向全面升溫，「不確定會用什麼方式，但緊張態勢只會更高、不會更低。」

