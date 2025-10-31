高市早苗主動秀出與台灣代表林信義寒暄照

▲日本首相高市早苗（左）出席2025亞太經合會（APEC）領導人會議之前，與台灣代表、總統府資政林信義寒暄。(圖／擷取自高市早苗Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 2025亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議，今（31）日正式揭幕，我國領袖代表林信義積極與各國領袖會會晤，不僅和南韓總統李在明握手寒暄，也和日本首相高市早苗見到面，相關照片也被高市早苗發在Ｘ上面，引發外界關注。

高市早苗在晚上7點多，在Ｘ發文說，在亞太經合會領導人會議召開前，在休息室與台灣總統府資政林信義互相問候。而林信義也當面祝賀高市早苗就任首相。短短兩個小時，吸引上萬人按讚，不少網友紛紛留言表示，「短短的寒暄，或許是開啟亞太地區新對話的第一步，未來始於無聲的握手」、「很高興看到台灣與日本的合作與談判不斷深化」。

林信義除了見到高市早苗、李在明外，也在會議上與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）簡短談話。隨後，美國財政部也在Ｘ發文表示，貝森特以美國領袖代表身分在APEC場邊與我國代表林信義進行簡短對話，雙方談論議題涵蓋科技、韌性供應鏈、在美投資等領域。

對此，APEC台灣代表團表示，林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，也感謝美國長期支持雙邊夥伴關係，這是印太地區穩定的重要支柱。另外，也分享「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國攜手合作，共創經濟繁榮。

