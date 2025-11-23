「高市早苗事先想好說的」 矢板明夫：不可能收回

日本首相高市早苗在國會發言認為「臺灣有事」有可能構成存立危機事態，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市早苗不是突然被問到後不小心說出來的，是事先想好說出來的。而這話可以不說，一旦說完以後沒辦法否定，否則就把自己手腳綁住，日本任何首相不會這麼做，所以收回這句話是不可能的。

印太戰略智庫執行長矢板明夫19日在網路節目《下班瀚你聊》表示，日本在野黨議員提問前一天要先告知問題，所以高市早苗事先知道，並由官僚先擬答辯稿，但首相可以自己改。所以高市早苗不是突然被問到後不小心說出來的，是事先想好說出來的。

矢板明夫分析，「台灣有事日本有事」日本過去講得最清楚的是安倍晉三，是卸任首相後在國策院線上會議講的。而安倍和高市早苗的發言有3點不同。首先，安倍講的時候已經不是首相了。第2，安倍是在民間的論壇上發言，不是在國會講話。第3，安倍發言的主語是美日安保，美日安保是美軍為主、日本自衛隊為輔；高市早苗發言的主語是自衛隊可以介入。這3點把中國嚇一跳，「我一開始也有點嚇一跳」，矢板補充說。

對於高市早苗上任後，第一是不參加靖國神社秋祭，第二是去韓國參加APEC時向韓國國旗致敬，矢板指出，高市早苗是松下政經塾第5期的學姊，「我是第18期」，松下政經塾的教育是見到國旗一定要鞠躬，並且出門送客一定要送到別人看不見才能離開。

矢板披露，此時日本中間選民放心了，但保守派不滿意。所以高市要表演一下，所以估計她是算好了講出來，當然中國大陸就很吃驚了。不過，日本1年有700萬人次的大陸觀光客，若中國有意停止赴日本觀光，這影響比較大。

矢板直言，收回談話是不可能的，因為這話可以不說，一旦說完以後沒辦法否定，否則就把自己手腳綁住，日本任何首相不會這麼做，所以收回這句話是不可能的。不論怎麼讓步，即使回到石破茂當首相也收不回去。

